Bayern München muss am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Augsburg auf Arturo Vidal und David Alaba verzichten.

Vidal plagt eine Kapselreizung am Knie, wegen der Verletzung war er am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla (2:1) ausgewechselt worden.

Bereits nach der Ankunft in München rechnete er mit einer längeren Pause. Er rechne mit einer Zwangspause von zwei Wochen, sagte er zu SPORT1.

Alaba hat seit der Dienstreise nach Spanien einen gereizten Nerv im Rücken und kann bislang nicht voll trainieren. "Es ist ein bisschen besser", sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag.

Fragezeichen hinter Tolisso

Juan Bernat, der in Sevilla auch wegen einer Wunde am Bein ausgetauscht worden war, habe am Donnerstag "ganz normal trainiert", sagte Heynckes, der hinter den Einsatz von Corentin Tolisso ein Fragezeichen setzte.

Der Franzose hatte am 10. März gegen den Hamburger SV eine schwere Prellung am Bein erlitten.

"Er hat nach wie vor Probleme. Der Einsatz für Frankreich war zu früh. Aber wenn er spielen kann, wird er beginnen", sagte der Bayern-Coach.

Heynckes mit Neuer zufrieden

Mit den Fortschritten im Aufbautraining seines Torhüters Manuel Neuer ist Heynckes zufrieden, nennt aber weiterhin keinen exakten Zeitpunkt für dessen Rückkehr.

"Das Training sah gut aus", sagte Heynckes über die erste torwartspezifische Einheit, die Neuer am Donnerstag absolviert hatte. Der 72-Jährige ergänzte: "Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut, er hat keine Beschwerden, der Fuß zeigt keine Reaktion."

Heynckes will dennoch weiterhin erst Rücksprache mit Ärzten, Physiotherapeuten und allen anderen Beteiligten halten, bevor die nächsten Schritte zum Comeback vollzogen werden. "Der Plan wird weiter besprochen, wir werden den einhalten, und dann wird man sehen", sagte Heynckes.