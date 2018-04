Borussia Dortmund kann dem erklärten Minimalziel Champions League mit einem Sieg am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher kommen.

Nach dem Patzer von Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart (0:1) am Samstag könnte der BVB den Abstand auf den fünften Tabellenplatz auf sechs Punkte ausbauen - die Qualifikation für die Königsklasse wäre so gut wie sicher. Dafür muss allerdings ein Sieg gegen den SV Werder Bremen her (17.30 Uhr im LIVETICKER). Dieser hat sein Minimalziel schon erreicht - und kann nach dem Klassenerhalt völlig befreit aufspielen.

Das Weserstadion erwies sich zuletzt stets als gutes Pflaster für Dortmund. Die Westfalen gewannen fünf ihrer letzten sechs Auftritte in Bremen, wobei sie immer schon zur Pause in Führung lagen - und elf der letzten 13 Duelle. Vor dem 100. Bundesliga-Treffen der beiden Klubs holten sie gegen Werder ihre zweitmeisten Punkte (142) und schossen in Bremen ihre zweitmeisten Auswärtstore (68).

Mainz muss gegen Leipzig ran

Noch bevor es Dortmund mit Werder zu tun bekommt, muss der FSV Mainz 05 im Heimspiel gegen RB Leipzig bestehen (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Mainz befindet sich auf dem 16. Tabellenplatz, der Vorsprung auf den letzten verbliebenen Verfolger ist jedoch auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Der Hamburger SV hatte sich am Samstag mit einem 2:1 gegen den FC Augsburg wieder auf Schlagdistanz herangekämpft. Immerhin: Der FSV hat sein Schicksal noch in der eigenen Hand. Mainz-Trainer Sandro Schwarz will daher am Sonntag gegen Leipzig "die Dinge selbst regeln. Das haben wir uns hart erarbeitet".

Leipzig darf sich derweil wieder Hoffnung auf die direkte Qualifikation für die UEFA Europa League machen. Mit einem Dreier würde das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl bis auf einen Zähler an Bayer Leverkusen und Platz fünf heranrücken.

SPORT1 begleitet beide Bundesliga-Partien am Sonntag im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.

So können Sie die Spiele außerdem verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky