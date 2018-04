Borussia Dortmund will im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER) Wiedergutmachung betreiben. In seinem letzten Meisterjahr gewann der VfB letztmals in Dortmund. Für den 1:0-Erfolg am 4. Februar 2007 sorgte Mario Gomez mit einem Kopfball.

SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Von den folgenden neun Partien, in denen die Hausherren 24 Treffer erzielten, endeten fünf unentschieden.

Mit 51 Punkten weisen die Schwaben in Dortmund ihr zweitbestes Auswärtsergebnis auf.

Drei ihrer letzten sechs Auftritte dort wurden erst durch Tore in den letzten zehn Minuten entschieden.

BVB-Trainer Peter Stöger ist noch ohne Heimsieg gegen Stuttgart. Allerdings: Er verlor mit den Westfalen noch kein Heimspiel und gewann die letzten beiden, in denen Michy Batshuayi drei Tore seiner sechs Rückrundentore schoss.

In acht der letzten neun Pflichtspiele erzielte der BVB mit dem zweitbesten Angriff der Liga höchstens einen Treffer.

Der VfB gewann seine letzten drei Gastspiele, in denen Mario Gomez fünfmal ins Netz traf. Der Nationalstürmer schoss seit seiner Rückkehr an den Neckar alle sechs Tore in Auswärtspartien, kassierte aber gegen Dortmund mit elf seine meisten Niederlagen.

Ungeschlagen blieb Trainer Tayfun Korkut in allen acht Aufgaben mit dem Aufsteiger und vormaligen Abstiegskandidaten. Vier der letzten sechs Stuttgarter Treffer bereitete Erik Thommy vor. - Hinrunde: 1:2

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 21 S, 15 U, 12 N – 95:66 Tore

Gesamtbilanz: 34 S, 24 U, 39 N – 159:163 Tore

Letzter Heimsieg: 4:1 am 29.11.15 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 4.2.07

Letzter Elfmeter: BVB (10/7): Schürrle am 17.11.17 (Zieler wehrt ab) - VfB (13/9): Klein am 20.2.15

Letzter Platzverweis: BVB (4): Wörns am 13.3.05 - VfB (7): Niedermeier am 29.3.14

Aktuelle BVB-Schützen gegen Stuttgart: Reus (7), Schürrle (4), Götze (3), Castro (2), Kagawa (2), Piszczek (2), Philipp, Pulisic, Sokratis

VfB-Schützen gegen Dortmund: Gomez (7), Gentner (3), Akolo, Brekalo

