Hallo Fußball-Freunde,

die Art und Weise, wie Dortmund in München gespielt hat, war einfach furchtbar. Vor allem die erste Halbzeit war nicht akzeptabel und auch nicht zu entschuldigen.

Boateng und Hummels konnten spielen wie gegen eine Nachwuchsmannschaft. Dieses Auftreten des BVB war viel schlimmer als das Ergebnis.

Wenn man etwa sieht, welche Klasse Castro und Weigl hatten und eigentlich immer noch haben müssten, war die Leistung von beiden in München einfach irre. Es sah so aus, als ob da zwei Klone auf dem Platz standen. Und an irgendwas muss das liegen.

Daher stellt sich mir die Frage, wie die Mannschaft dieses Debakel verarbeitet. Schalke und Leipzig sind einigermaßen stabil und wenn Leverkusen keinen Mist mehr baut, dann ist Platz vier für Dortmund in Gefahr. Und da reden wir ungefähr von 30 Millionen Euro an fehlenden Einnahmen.

Debakel im Topspiel: Stöger kritisiert BVB-Auftritt

Das ist für mich der entscheidende Punkt. Mit so einer Vorstellung wie gegen Bayern gefährdet die Mannschaft die ganze Saison.

Platz vier ist mit diesem Kader eigentlich das Minimum. Doch offenbar erreicht Peter Stöger die Mannschaft nicht mehr. Ich habe das Gefühl, er weiß seit Wochen, dass es nicht weitergeht. Das kannst du spüren.

Aber ein Trainer auf Abruf ist nie gut für eine Mannschaft - und so tritt sie auch auf.

Das könnte allerdings auch am Kader liegen, dem es offenbar an Charakter und Einstellung mangelt. Es fehlt eine Hierarchie und es gibt keine Führungsfiguren. Sie haben mehr Baustellen als man beim Blick auf die Tabelle vermutet. Deshalb wird bei Dortmund gerade alles auf links gedreht.

Mit Sammer und seiner kritischen Analysefähigkeit gibt es frisches Blut von außen. Das ist vom Ansatz her ein richtig guter Gedanke.

Allerdings würde es mit den Alphatieren Watzke, Zorc, Sammer und Kehl etwas voll im Team. Das funktioniert nur, wenn sie klare Strukturen finden und die Verantwortungsbereiche abstecken. Sonst hast du einen Debattierklub - und die Probleme bleiben ungelöst.

Bis demnächst

Euer Marcel Reif

Marcel Reif ist nach rund 1.500 kommentierten Spielen eine Reporter-Legende. Für seine Arbeit erhielt Reif unter anderem den "Grimme Preis", den "Deutschen Fernsehpreis" und den "Bayerischen Fernsehpreis". Seit 2017 begleitet Marcel Reif als Experte den CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.