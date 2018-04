Bitterer Rückschlag für Arturo Vidal: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat sich im Training an der Säbener Straße am Sonntag erneut am Knie verletzt.

Der Chilene, der zuletzt wegen einer Kapselreizung im Knie fehlte, zog sich am Sonntag im Training allem Anschein nach eine Verletzung am rechten Knie zu.

Vidal, der während der Übungseinheit im Rasen hängengeblieben war, wurde mit einem Golfcart in die Kabine gefahren.

Die Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt - eine genaue Diagnose erwartet der FC Bayern nach eigenen Angaben am Montag.

Vidal war auf Weg der Besserung

Besonders bitter ist, dass Vidal nach einer Knie-Reizung gerade auf dem Weg der Besserung war.

Der 30-Jährige hatte wegen der Verletzung seit dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Sevilla kein Spiel mehr absolviert. Damals musste er nach 36 Minuten verletzt vom Platz.

In dieser Saison hat Vidal in bisher 35 Pflichtspiel-Einsätzen sechs Treffer erzielt.