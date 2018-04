Während seine Teamkollegen sich in Richtung Sevilla aufmachten, hat Manuel Neuer eine weitere Übungseinheit an der Säbener Straße absolviert. Der 32 Jahre alte Torhüter konnte erstmals nach seinem Haarriss am linken Mittelfuß im September wieder in Fußballschuhen trainieren.

Bereits am Dienstag war Neuer nach fast einem halben Jahr wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Danach hatte der Nationaltorhüter eine Rückkehr ins Tor noch in dieser Saison in Aussicht gestellt. Damit kann sich auch Bundestrainer Joachim Löw berechtige Hoffnungen machen, dass seine Nummer eins rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Russland im Juni fit wird. Er geht nach eigener Aussage davon aus, dass Neuer mit Blick auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) "absolut im Fahrplan" ist und "ich ihn mitnehmen kann".

Beim deutschen Rekordmeister wird Neuer derzeit von Sven Ulreich ersetzt. Der Stuttgarter steht auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla zwischen den Pfosten (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER).