Für viele Beobachter und Fans ist die Sache schon klar: Nach Arjen Robben und Franck Ribery wird auch Rafinha beim FC Bayern bleiben.

Doch während die Vertragsverlängerung bei Rib und Rob nur Formsache zu sein scheint, ist die Zusage des Brasilianers alles andere als sicher.

"Es sieht gut aus", sagte Rafinha im Gespräch mit SPORT1. Entschieden sei aber noch nichts.

"Wir müssen uns jetzt erst mal auf die nächsten Spiele konzentrieren. Jetzt kommt das Halbfinale gegen Real Madrid und dann schauen wir, was geht."

Der 32-Jährige will sich zunächst auf den Champions-League-Kracher gegen den Titelverteidiger (25. April, 1. Mai) konzentrieren, um danach in den deutlich entspannteren Wochen bis zum DFB-Pokalfinale (19. Mai) in die finalen Verhandlungen mit den Bayern-Bossen einzusteigen.

Laufzeit des Vertrages umstritten

Denn Rafinha pokert noch. Natürlich will er am liebsten in München bleiben ("Ich liebe diesen Verein"), Gedankenspiele über eine Rückkehr nach Brasilien, wo seine Kinder leben, hat er zu den Akten gelegt.

Aber das Angebot des FCB findet er auch nicht angemessen, wie SPORT1 erfuhr.

Zwar akzeptiere er die vereinsinterne Regelung, Spielern über 30 Jahren nur noch Ein-Jahres-Verträge zu geben. Andererseits sieht er mit 32 jedoch andere Voraussetzungen als bei Robben (34) und Ribery (35).

Am liebsten wäre Rafinha daher eine Laufzeit über zwei Spielzeiten, mindestens aber ein Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Ansonsten, so heißt es aus seinem Umfeld, wäre er offen für ein längerfristiges Angebot aus dem Ausland.

Angebote von Chelsea und Inter

Keine völlig abwegige Vorstellung, schließlich ist der Außenverteidiger im Sommer ablösefrei und schon im Vorjahr wollte ihn der FC Chelsea verpflichten, im Winter hatte er laut eigener Aussage zwei Angebote aus Brasilien und eins von Inter Mailand vorliegen.

Zumal sich Rafinha in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen auch auf internationaler Bühne in den Vordergrund gespielt hat.

Im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla konnte er in beiden Partien überzeugen, am Dienstag glänzte er nach seiner Einwechslung mit zwei Torvorlagen beim 6:2 im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen.

"Jedes Spiel musst du bereit sein und Gott sei Dank bin ich wieder gut reingekommen und konnte der Mannschaft helfen", sagte er danach zu SPORT1.

"Jeder weiß, dass ich immer bereit bin"

Seine momentane Topverfassung, vielleicht die beste seit seinem Wechsel aus Genua nach München 2011, sei vielleicht für Außenstehende überraschend. "Aber für mich, den Trainer und die Mannschaft ist es normal, weil jeder weiß, dass ich immer bereit bin", erklärte "Rafa".

"Vielleicht bin ich nicht der erste in den Medien oder in der Werbung, aber für meine Mannschaft und meinen Verein tue ich alles. Ich bin topfit und warte immer auf meine Chance."

Hergeschaut, Bayern! So überrumpelt man Real

Die bekommt er unter Jupp Heynckes wieder regelmäßig, der ihn sowohl rechts als auch links als Backup für Joshua Kimmich und David Alaba einsetzt.

Nimmt man seine Form zum Maßstab, ist Rafinha eigentlich sogar ein klarer Kandidat für die Startelf.

Keine Forderungen an Heynckes

Trotzdem will der Routinier keine Forderungen stellen. "Ich stelle keine Ansprüche. Jupp kennt mich. Wenn man das Vertrauen spürt, dann läuft alles gut", sagte er.

"Wenn ich spiele, bin ich da. Egal, ob von Anfang an oder in der zweiten Halbzeit. Ich gebe immer alles. Das ist das Erfolgsgeheimnis."

Vieles erinnert ihn derzeit an die Triple-Saison 2012/13, auch wenn er öffentlich noch keine Vergleiche anstellen will. Stattdessen blickt er auf das nächste Highlight gegen Real.

"Wir sind zu 100 Prozent in der Lage, das Finale zu erreichen. Wenn wir so weitermachen wie im Moment, haben wir große Chancen", zeigt sich Rafinha zuversichtlich.

Und danach ist dann noch genug Zeit, seine Zukunft zu klären.

---

Lesen Sie auch:

Bayerns Triple-Traum lebt dank Müllers Gala

Stimmen: "Dann wird es auch für Real schwer"