Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern München rückt immer näher.

Im Vorfeld des Champions-League-Hinspiels gegen Real Madrid (1:2) betonte FCB-Trainer Jupp Heynckes ZDF, dass er noch in dieser Saison mit dem Weltmeister plant und nannte konkrete Termine: "Ob Köln nicht zu früh kommt, weiß ich nicht. Aber Stuttgart wäre sicher ein Termin, an dem er eventuell wieder spielen kann."

Der deutsche Meister gastiert am 33. Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Köln. Der Saisonabschluss steigt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart - möglicherweise der optimale Termin für Neuers Comeback.

Dieser Plan dürfte auch Bundestrainer Joachim Löw gefallen, der unlängst erneut bestätigte, dass er Neuer gern in den vorläufigen WM-Kader berufen und mit ins Trainingslager vor dem Turnier nehmen würde.

Löw geht davon aus, dass Neuer nach seiner siebenmonatigen Leidenszeit wegen eines Mittelfußbruchs noch auf den WM-Zug aufspringt.

"Sein Fuß ist ausgeheilt, aber er muss noch etwas aufholen. Wir planen mit Manuel Neuer", sagte der Bundestrainer im ZDF.

Neuer ist von WM-Teilnahme überzeugt

Auch Neuer selbst geht fest davon aus, in Russland dabei zu sein: "Ich denke schon, dass ich dabei bin und auch spielen kann. Und das will ich auch", sagte der 32-Jährige dem stern.

Aus Heynckes' Aussage lässt sich aber auch schließen: Der Trainer-Routinier will Neuer voraussichtlich "nur" in der (bedeutungslosen) Bundesliga Spielpraxis vor einer möglichen WM-Teilnahme sammeln lassen.

In den entscheidenden K.o.-Spielen in Champions League und DFB-Pokal setzt der 72-Jährige dagegen wohl weiter auf Ersatzmann Sven Ulreich, den Heynckes seit seiner Amtsübernahme gezielt in seinem Selbstvertrauen gestärkt hat.

Löw dämpft WM-Hoffnung von Ulreich

Und Ulreich zahlte dieses Vertrauen ja zuletzt durchaus mit einer enormen Leistungssteigerung zurück.

Ob die starke Saison mit Bayern dem 29-Jährigen auch zu einer WM-Teilnahme verhelfen wird, steht dagegen weiter in den Sternen. Bundestrainer Löw dämpfte Ulreichs Hoffnungen vor dem CL-Kracher gegen Madrid eher.

Mit den zuletzt berücksichtigten Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) gebe es "eigentlich überhaupt keine Probleme. Daher gibt es erstmal keine Veranlassung etwas zu ändern", sagte Löw im ZDF.

