Der FC Bayern muss auch beim Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Manuel Neuer verzichten. Wie Trainer Jupp Heynckes am Freitag auf der Pressekonferenz zur Partie bekannt gab, gehört der deutsche Nationaltorhüter nicht zum Kader des deutschen Meisters.

"Es ist so abgestimmt, dass er auch heute wieder einen Teil mit der Mannschaft trainiert, dass er dann in der nächsten Woche einen weiteren Schritt nach vorne macht, was heißt, bei Trainingsspielen auch dabei ist und dann muss man sehen, wie weit er ist und ob er spielen kann. Das ist auch abhängig von den Ärzten. So, wie es im Moment aussieht, ist es sehr positiv. Das ist eine klare Aussage, dass er morgen auch nicht im Kader ist", erklärte Heynckes.

Er deutete aber ein Comeback des 32-Jährigen nach monatelanger Verletzungspause im letzten Heimspiel der Saison am 12. Mai gegen den VfB Stuttgart an.

Neuer werde in der kommenden Woche das Training noch einmal "forcieren", sagte Heynckes. Er hoffe, dass der Keeper "auch bei den Trainingsspielen mitmachen kann. Dann muss man sehen, ob er spielen kann."

Spielt Neuer im Pokalfinale?

Im Moment sei es "wunderbar, wie er sich heran gearbeitet hat. Er ist topfit. Das erleichtert den Wiedereinstieg", sagte Heynckes weiter. Neuer habe mit Blick auf die WM in Russland "große Ambitionen. Es schaut sehr positiv aus. Er darf aber kein Risiko eingehen. Es ist eine sensible Verletzung."

Sollte Neuer auch gegen Stuttgart nicht spielen können, bliebe vor dem Start in die WM-Vorbereitung nur noch das Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen Frankfurt. Ob Heynckes aber in dieser Partie das Risiko mit Neuer anstelle von Sven Ulreich eingehen wird, ließ der 72-Jährige offen. "Abwarten", sagte er lapidar.

Neuer hatte im vergangenen September den dritten Mittelfußbruch seiner Karriere erlitten. Er trägt seitdem im linken wie im rechten Fuß zur Stabilisierung eine Titanplatte. Seit Ende März befindet er sich wieder im Training auf dem Platz.