Die Bundesliga-Saison 2018 ist beendet, doch noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen.

Neben der Frage, wer den DFB-Pokal gewinnt und ob der VfL Wolfsburg oder Holstein Kiel kommende Saison in der Bundesliga spielen, ist noch eine weitere Frage offen: Wer erhält das dritte deutsche Ticket für die UEFA Europa League?

Bayer Leverkusen als Fünfter und RB Leipzig als Sechster sind fix qualifiziert. Das dritte Ticket erhält eigentlich der DFB-Pokalsieger. (SERVICE: Bundesliga-Abschlusstabelle)

Im Finale am 19. Mai treffen in Berlin der FC Bayern und Eintracht Frankfurt aufeinander (20 Uhr im LIVETICKER). Sollte Frankfurt das Endspiel für sich entscheiden, werden die Hessen also neben dem Pokalsieg auch mit der Teilnahme am Europacup belohnt und würden direkt in die Gruppenphase der Europa League einsteigen. Der sechstplatzierte RB Leipzig würde in der zweiten Qualifikationsrunde in die Europa League einsteigen.

Bei einem Sieg der Bayern darf sich der VfB Stuttgart freuen. Da die Münchner als Deutscher Meister bereits für die Champions League qualifiziert sind, würde das nächstbeste Team in der Tabelle in die Europa League nachrücken und dort dann in der Qualifikationsrunde starten.

Und dank eines 4:1-Siegs in München hat der VfB Platz sieben erobert.

Trainer Tayfun Korkut drückt nun dem FC Bayern die Daumen: "Über die Europa League haben wir uns vor dem Spiel nullkommanull Gedanken gemacht. Ich werde nächste Woche vor dem Fernseher sitzen und mir das Spiel mit einem Glas Rotwein anschauen. Was kommt, kommt, wir können es nicht mehr beeinflussen."