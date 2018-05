Kapitän Manuel Neuer, David Alaba und Kingsley Coman haben zum Start der letzten Trainingswoche bei Bayern München die komplette Einheit mit der Mannschaft absolviert. Vier Tage vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin gegen Eintracht Frankfurt (20.00 Uhr im LIVETICKER) nährten die drei Profis damit die Hoffnung, im Aufgebot des Rekordmeisters stehen zu können.

Neuer, der von Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag ins vorläufige WM-Aufgebot berufen wurde, hatte in den letzten Monaten ein intensives Aufbautraining absolviert, nachdem er im letzten September zum dritten Mal einen Bruch des Mittelfußes erlitten hatte. Alaba laborierte zuletzt an wiederkehrenden Rückenproblemen. Coman hatte sich im Februar einen Riss der Syndesmose zugezogen.

Zeitgleich zum Mannschaftstraining absolvierten die verletzten Juan Bernat (muskuläre Probleme), Arjen Robben und Jerome Boateng (beide Adduktoren) laut FC Bayern eine Laufeinheit. Neben dem langzeitverletzten Arturo Vidal fehlten Corentin Tolisso (Bein) und Rafinha (Sprunggelenk), beide sollen aber am Mittwoch wieder dabei sein.