Bundestrainer Joachim Löw hat die WM-Teilnahme des verletzten DFB-Kapitäns Manuel Neuer an eine Bedingung geknüpft.

"Wir müssen entscheiden, ob Neuer in der Lage ist, seine Topleistung abzurufen. Ich denke, es ist nicht möglich, ohne Spielpraxis in eine WM zu gehen", sagte Löw bei der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders in Dortmund.

Das heißt: Neuer bleibt eigentlich nur noch das Pokalfinale am Samstag mit dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) oder das letzte Länderspiel vor der Verkündung des endgültigen WM-Aufgebots am 2. Juni in Österreich (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER), um den Bundestrainer von seiner Fitness zu überzeugen.

Das letzte Testspiel des DFB-Teams vor der WM gegen Saudi-Arabien am 6. Juni in Leverkusen findet erst nach der Meldefrist für den finalen 23er-Kader statt.

"Wir waren mit Manuel in ständigem Austausch. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, soll er im Trainingslager voll belasten. Wir wollen uns auch selbst ein Bild von ihm machen", sagte Löw: "Nach diesen Tagen müssen beide Seiten absolut ehrlich sein, ob es möglich ist, dieses Turnier zu spielen."

Löw hofft aber weiter, dass er mit Neuer als Torhüter Nummer 1 für Russland planen kann: "Im Moment sieht alles gut aus, die Verletzung ist voll ausgeheilt. Er ist unser Kapitän, wir wünschen ihm, dass er vollständig fit wird."

Einen weiteren Schritt machte Neuer am Dienstag: Bei den Bayern konnte er das komplette Mannschaftstraining absolvieren.