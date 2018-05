Kingsley Coman will noch in dieser Saison sein Comeback für den FC Bayern München feiern.

"Vielleicht kann ich am letzten Spieltag gegen Stuttgart noch auflaufen. Beim Pokalfinale kann ich sicher spielen", kündigte der französische Flügelstürmer in der Sport Bild an.

Der 21-Jährige fehlt dem Rekordmeister seit Ende Februar wegen einer Verletzung am Syndesmoseband. Aktuell absolviert er Lauf-Training an der Säbener Straße.

Auch von seiner WM-Teilnahme mit der Equipe Tricolore ist Coman überzeugt: "Die Weltmeisterschaft wird für mich kein Problem sein, bis dahin bin ich fit."

Bis zu seiner Verletzung überzeugte der Offensiv-Akteur in der laufenden Saison mit sieben Toren und acht Vorlagen in 32 Pflichtspielen und schien auf dem besten Weg, in die Fußstapfen von Franck Ribery auf der Außenbahn der Bayern zu treten.