Überraschende Wende bei der Trainersuche von Eintracht Frankfurt: Der Österreicher Adi Hütter soll neuer Coach der Hessen werden. Das berichten am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend.

Eine Bestätigung vonseiten des Pokalfinalisten, der am Samstag im Endspiel in Berlin auf Rekordsieger Bayern München (20 Uhr im LIVETICKER) trifft, steht noch aus. Zunächst berichtete der Schweizer Blick, dass Hütter bei Bern vor dem Absprung stehe. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau führt der Weg nach Frankfurt.

Vin den Verantwortlichen wollte sich am Mittwoch keiner melden.

Hütter soll die Nachfolge von Niko Kovac antreten. Der Kroate betreut ab der kommenden Saison die Bayern. Der 48 Jahre alte Hütter hatte die Young Boys Bern in seiner dritten Saison zum ersten Meistertitel in der Schweiz seit 32 Jahren geführt. Am 27. Mai kann Hütter mit einem Sieg im Pokalfinale gegen den FC Zürich sogar das Double holen.

Der frühere österreichische Nationalspieler erreichte als Spieler das UEFA-Pokal-Finale, seine erste Trainerstation hatte er in der Jugend von Red Bull Salzburg.

Lange Zeit galt der ehemalige kroatische Nationaltrainer Slaven Bilic nach SPORT1-Informationen als Wunschlösung bei der Eintracht, doch man konnte sich finanziell nicht einigen. Auch Frankfurter Medien berichteten am Mittwoch zunächst davon, dass sich die Hinweise auf Bilic verdichteten.