Hasenhüttl-Dämmerung bei RB Leipzig: Der Klub hat Trainer Ralph Hasenhüttl nach SPORT1-Informationen am Dienstag keine Vertragsverlängerung angeboten - und damit den Gerüchten um eine Trennung im Sommer neue Nahrung gegeben.

RB will den Österreicher allenfalls ohne diese Zukunftssicherung in sein letztes Vertragsjahr beim UEFA-Europa-League-Starter schicken. Hasenhüttl ist noch bis Sommer 2019 an RB gebunden.

Das Bemerkenswerte daran: Noch im Februar hatte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick genau diese Variante noch für nicht "wünschenswert" bezeichnet. In dieser Hinsicht sei man sich auch mit Hasenhüttl "absolut einig", hielt er in einem kicker-Interview fest.

Zuletzt hatte Rangnick schon deutlich gemacht, dass diese Feststellung für ihn nicht mehr gilt. Es bleibt die Frage, ob Hasenhüttl bei diesem Umschwung mitgeht - oder ihn als Misstrauensvotum begreift und von sich aus hinwirft. Gut gelaunt wirkte er am Dienstag nicht.

Hasenhüttl verlor Kredit bei RB-Führung

Hasenhüttl wechselte nach dem Leipziger Bundesliga-Aufstieg 2016 vom FC Ingolstadt zum Brause-Klub. Er führte RB in der ersten Saison auf Platz 2, diesmal auf Platz. Nicht nur deshalb knirschte es zuletzt, auch atmosphärische Störungen mit der Vereinsführung häuften sich.

Hasenhüttl selbst hatte die Verhandlungen über 2019 hinaus im Dezember abgebrochen. Für viele war das ein Zeichen, dass sich der 50-Jährige mit einem Wechsel zu Bayern München oder Borussia Dortmund beschäftigte. Sein Verhältnis zu den Bossen wirkt seitdem deutlich abgekühlt.

Hier bekennt sich Hasenhüttl zu Leipzig

Der Steirer ging Anfang April wieder auf RB zu - unter anderem mit einer emotionalen Pressekonferenz, in der er sich zu RB bekannte -, nun wirkte der Klub distanziert, vermied Festlegungen über die Saison hinaus.

"Wir sind in Vertragsgesprächen, und das geht nicht zwischen Tür und Angel. Wir haben momentan eine Englische Woche nach der anderen", erklärte Mintzlaff im April im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1. In die neue Saison werde man mit Hasenhüttl gehen, hieß es damals. Alles weitere: ungewiss.

Hasenhüttl-Poker: So äußerte sich der RB-Boss im Dopa

Ende April, nach der herben 2:5-Heimpleite gegen Hoffenheim, legte der Klub die Gespräche mit Hasenhüttl (und allen Spielern) wieder auf Eis.

Rangnick und Mintzlaff halten den Coach hin

Auch bei der Wiederaufnahme deutete sich an, dass Rangnick und Mintzlaff das Signal einer vorzeitigen Vertragsverlängerung nicht mehr setzen wollten.

"Es gibt genügend Beispiele, in denen das auch so war: selbst Pep Guardiola bei Bayern München. Es gibt auch aktuell sechs, sieben Trainer in der Bundesliga, die noch ein Jahr Vertrag haben", sagte Rangnick am Sonntag: "Am Ende werden wir das sehen. Ich will das auch nicht ausschließen."

Es hängt nun an Hasenhüttl: Will er unter diesen Vorzeichen Trainer bleiben? Der Job bei Bayern ist vergeben, auch beim BVB deutet sich an, dass Lucien Favre und nicht er Peter Stöger beerben wird.

Das abschließende Ergebnis der Unterredung zwischen Rangnick, Hasenhüttl und Mintzlaff soll am Mittwoch verkündet werden.