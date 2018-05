Vor dem Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), glaubt man bei Holstein Kiel, trotz der 1:3-Niederlage, noch an die Aufholjagd.

"Ob es uns gelingt, die zwei Tore aufzuholen - das kann man nicht planen", sagte Trainer Markus Anfang, der vor seinem Wechsel nach Köln letztmals auf der Kieler Bank sitzen wird: "Aber wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen." Und dann sei man automatisch "nah dran, etwas Besonderes zu schaffen".

Kiel-Stürmer Marvin Duksch kündigte bereits nach dem Hinspiel Großtaten an. Man werde "ein Feuerwerk" abbrennen, so der Angreifer.

Wolfsburg unbeeindruckt

Doch Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia zeigte sich unbeeindruckt: "Wir sind immer in der Lage, auch auswärts ein, zwei Tore zu machen", sagte der 52-Jährige. Es liege allein an seinem Team, ob die Kieler "das Feuerwerk so abbrennen können."

Und: "Wir werden vorbereitet sein." Die Rettung ist nah.

Die Wölfe, die sich auch eine knappe Niederlage leisten könnten, möchten in der Relegation eine verkorkste Saison zu einem halbwegs versöhnlichen Ende bringen.

So können Sie die Partie LIVE verfolgen:

TV: Eurosport 2 Xtra HD

Stream: Eurosport Player

Liveticker: Sport1.de