Im Zoff um die Suspendierung von U21-Europameister Max Meyer vom Bundesligisten Schalke 04 hat Berater Roger Wittmann harsche Kritik an Schalkes Sportvorstand Christian Heidel geübt.

"Ich glaube, Heidel kann Weltklasse gar nicht beurteilen", sagte der Spielerberater Sky Sport News HD am Mittwoch: "Weltklasse sind für mich Firmino, Draxler, Luiz Gustavo. Andere Liga als der Max. Die sind aber teilweise 10, 5 Jahre älter und spielen bei großen Klubs."

In einem Bild-Interview hatte Meyer am Montag Mobbing-Vorwürfe gegen die Schalker Verantwortlichen erhoben. Im weiteren Verlauf war der 22-Jährige für die restliche Saison suspendiert worden. Schon zuvor war klar, dass Eigengewächs Meyer die Knappen am Saison verlassen wird.

Wittmann gab bei Sky Sport News HD außerdem ein Telefonat mit Heidel vom Dezember wieder, nachdem Meyer im November vergangenen Jahres seinem Berater signalisiert hatte, seinen Vertrag auf Schalke verlängern zu wollen. Laut Wittmann habe Heidel gefragt: "Macht das Sinn, dass wir uns treffen? Wenn wir über den selben Spieler sprechen: Nicht den, den du wegschicken wolltest, sondern den Max Meyer mit internationaler Klasse."

Heidel hatte zuletzt bei Sky90 behauptet, Wittmann habe Meyer im Telefonat als Weltklassespieler bezeichnet, der bei vielen großen internationalen Klubs einen Stammplatz habe.