Schalke 04 hat Nationalspieler Max Meyer nach dessen öffentlichen Mobbing-Vorwürfen suspendiert.

Das teilte der Tabellenzweite der Bundesliga am Montag mit. Meyer werde darüber hinaus auch kein Spiel mehr für Schalke bestreiten.

Am Morgen war ein Interview Meyers in der Bild-Zeitung erschienen, in dem er klagte, er fühle sich auf Schalke schlecht behandelt. Seinen Sportvorstand Christian Heidel griff er scharf an.

"Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", sagte Meyer in dem Interview.

Heidel weist Mobbing-Vorwürfe zurück

Das nicht-autorisierte Interview habe für Irritationen bei den Vereinsverantwortlichen gesorgt, hieß es in der Schalker Pressemitteilung am Montag.

"Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbing-Vorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten", sagte Heidel.

Auch Cheftrainer Domenico Tedesco reagierte auf die Aussagen Meyers. "Von seinen persönlichen Angriffen bin ich enttäuscht und kann sie nicht nachvollziehen. Weil sie einfach nicht stimmen" sagte Tedesco.

Schalke widerspricht Meyers Darstellung

Zudem stellte der Klub klar, dass weder Heidel noch Tedesco Meyer aufgefordert hätten, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. "Richtig ist, dass Chef-Trainer Tedesco allen Spielern vor Saisonbeginn eine realistische Einschätzung bezüglich ihrer sportlichen Perspektiven gegeben hat. Max Meyer eröffnete er, dass die Aussichten, in einer offensiven Rolle schwierig seien", hieß es in dem Statement.

Aufgrund guter Trainingsleistungen und einer Umstellung ins defensive Mittelfeld wurde Meyer aber zwischenzeitlich Stammspieler. Doch in den vergangenen Wochen hätten Tedesco und sein Co-Trainer Peter Perchthold einen Leistungseinbruch bei Meyer registriert.

Meyer lehnt Gespräch mit Heidel ab

Er habe "mit Schalke abgeschlossen", ließ Meyer Tedesco daraufhin nach dem Spiel gegen den Hamburger SV Anfang April, als er zu Pause ausgewechselt wurde, wissen. Heidel habe Meyer daraufhin für diesen Montag zu einem Gespräch gebeten, um die Sinnhaftigkeit einer Zusammenarbeit unter diesen Umständen zu besprechen. Meyer habe diese Gespräch aber abgelehnt.

Meyer, der die Königsblauen am Saisonende nach neun Jahren im Verein und fünfeinhalb Spielzeiten als Profi ablösefrei verlässt, erhob in dem Interview konkrete Vorwürfe: Heidel, der im Juli 2016 die sportliche Leitung auf Schalke übernahm, habe ihm "vom ersten Tag an gesagt, ich könne gehen. Dann meinte er noch, dass ich nicht mehr viel spielen würde. Ich war nicht mehr erwünscht. Ich sollte verkauft werden. Als ich da nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern."

Meyer lehnte Untersuchung ab

Der 22-Jährige bestritt für Schalke in der laufenden Saison 24 Bundesliga-Spiele. An den vergangenen sieben Spieltagen saß er viermal 90 Minuten auf der Bank. Am Samstag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach fehlte er offiziell wegen einer Fußverletzung. Meyer widersprach dieser Darstellung: Er habe seit Donnerstag zur Verfügung gestanden.

Nach Klubangaben habe Meyer eine MRT-Untersuchung daraufhin abgelehnt. "Da Meyer seitdem nicht mehr mit der Mannschaft trainiert hat, war er aus Sicht der sportlichen Leitung für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht einsatzfähig", schrieb der Verein.

--

Lesen Sie auch:

Das steckt hinter Meyers Vorwürfen

Meyer: "Nicht mehr unter Heidel"