Das kommt auch nicht alle Tage vor: Die Heavy-Metal-Altmeister von Iron Maiden haben auf dem Trainingsgelände des FC Bayern einen geheimen Spaß-Kick zelebriert.

Vor ihrem Auftritt auf dem Münchener Rockavaria-Festival wurde für die Band an der Säbener Straße extra der Hybridrasen-Platz abgekreidet sowie Tore und Eckfahnen bereit gestellt.

Dass sie es auch mit dem Fußball krachen lassen können, bewies dann vor allem Steve Harris: Der inzwischen 62-Jährige Bassist erzielte zwei Tore für "Team Iron Maiden" gegen eine Auswahl von FCB-Mitarbeitern.

"Zum Glück mussten wir nicht zum Elfmeterschießen antreten. Normalerweise endet das nicht so gut, wenn England und Deutschland gegeneinander spielen", witzelte Iron Maiden hinterher auf Twitter.

Iron Maiden bekommt Bayern-Trikot

Die Erfolgsband, die seit den 1980ern mehr als 100 Millionen Tonträger weltweit verkauft hat mit Erfolgshits wie "Run to the Hills" und "2 Minutes to Midnight" bekam am Ende der Spaßaktion auch noch ein Trikot mit der Rückennummer 666 geschenkt - der Zahl des Teufels, die in der Rock-Szene häufig verwendet wird.