Omar Mascarell spielte sich in der abgelaufenen Saison bei Eintracht Frankfurt in den Vordergrund und damit auch zwangsläufig ins Schaufenster für andere Klubs.

Der Spanier kam als Leihgabe von Real Madrid zu den Hessen, hat beim Pokalsieger noch einen Vertrag bis 2019. Der Haken für Frankfurt: Real besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro - und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Königlichen diese in den nächsten Tagen ziehen werden.

Allerdings hat der Champions-League-Sieger wohl eher nicht vor, den 25-Jährigen in den eigenen Kader zu integrieren. Stattdessen erhofft sich Real eine hohe Ablösesumme. Mascarells Marktwert beträgt aktuell rund acht Millionen Euro.

Ein möglicher Abnehmer: Schalke 04. Manager Christian Heidel bestätigte das Interesse der Knappen in der Bild: "Ja, er wurde uns ebenfalls angeboten. Omar ist ein Top-Spieler, er kombiniert das Spielerische mit dem Kämpferischen."

Allerdings schreckt Königsblau noch die hohe Ablöseforderung aus Madrid ab: "Angesichts der Ablöse-Dimension kann ich mir Mascarell zu Schalke – Stand heute – nicht vorstellen."

Der Spieler selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, gerne weiter in der Bundesliga spielen zu wollen: "Madrid weiß ganz genau, dass ich in Deutschland glücklich bin. Von daher muss der Verein eine Entscheidung treffen und im Sommer nach der Option suchen, die am besten ist, um weiter zu wachsen", sagte Mascarell der spanischen Nachrichtenagentur "EFE".