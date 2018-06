Transfer-Hammer beim FC Bayern: Jerome Boateng darf den Klub bei einem entsprechenden Angebot vorzeitig verlassen.

Dies gab Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Ex-Präsident Karl-Hopfner bekannt.

"Grundsätzlich sind die Abwanderungsgedanken nicht aus der Welt. Die hat mir auch sein Berater kundgetan. Wir wissen daher, dass das Thema möglicherweise auf uns zukommen kann", sagte Rummenigge auf der Veranstaltung in München:

"Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen."

Rummenigge: Es gibt eine finanzielle Schmerzgrenze

Es gebe eine finanzielle Schmerzgrenze, ab der man verhandlungsbereit sei, ergänzte der Ex-Nationalspieler:

"Die gibt es, ja. Da mache ich kein Hehl draus. Die wird sicher auch nicht niedrig sein."

Boatengs Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2021, sein Martkwert wird auf mindestens 50 Millionen Euro geschätzt, Interesse am Innenverteidiger dürfte bei zahlreichen Topvereinen bestehen.

Vor allem bei Manchester City mit Boatengs Ex-Coach Pep Guardiola gilt er als heißer Kandidat, auch Manchester United und der FC Chelsea werden gehandelt und sollen schon in der Vergangenheit angefragt haben.

Noch kein konkretes Angebot für Boateng

Ein konkretes Angebot liegt aber noch nicht vor. "Das ist auch momentan alles Spekulation", sagte Rummenigge. "Ich weiß trotzdem, dass sich Jerome mit dem Thema befasst."

Der gebürtige Berliner war im Sommer 2011 von ManCity für eine Ablöse von 13,5 Millionen Euro nach München gewechselt und gewann seitdem mit Bayern die Champions League, den Weltpokal, sechsmal in Folge die Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal.

Vergangenen Monat hatte Boateng in einem Interview mit dem Magazin Sokrates deutlich gemacht, dass er konkret über einen Vereinswechsel nachdenkt.

Hoffenheimer Voigt kein Thema

Dass der angeblich vom neuen Trainer Niko Kovac bevorzugte Kevin Vogt von 1899 Hoffenheim als Boateng-Ersatz kommen könnte, schloss Rummenigge aus:

"Man sollte nicht immer glauben, was so erzählt wird. Den können Sie von der Liste streichen."

Auch ein Verkauf von Leistungsträgern ist demnach kein Thema. So bekräftigte der Vorstandsvorsitzende den Beschluss, Robert Lewandowski auf keinen Fall zu verkaufen.

"Ich habe schon vor Wochen gesagt, ich nehme Wetten auf Lewandowskis Verbleib bei uns an. Die nehme ich heute noch an", erklärte er.

"Wir haben da im Verein eine klare Entscheidung getroffen. Und die hat Bestand."

Keine Anfragen für Lewandowski und Thiago

Für den Torjäger aus Polen gebe es ebenso wenig Anfragen wie für Thiago, über dessen Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert worden war.

"Davon ist mir nichts bekannt. Bei uns hat sich kein Klub gemeldet, und auch Thiago nicht. Wir planen weiter mit ihm", sagte Rummenigge.

Gleichzeitig seien aufgrund des Überangebots im Mittelfeld aber noch Abgänge möglich:

"Für neun Mann haben wir je nach System nur drei bis vier Positionen zu vergeben. Der Kader, wie er jetzt dasteht, ist top. Wenn wir aber Spieler abgeben, schließe ich auch nicht aus, dass wir noch etwas machen."