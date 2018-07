Vizemeister Schalke 04 hat sein erstes Vorbereitungsspiel im Rahmen seiner China-Reise nach Toren von zwei Neuzugängen mit einem Unentschieden beendet.

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco trennte sich in einem munteren Spiel vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton 3:3 (1:1). Suat Serdar (54.) und Steven Skrzybski (84.) erzielten jeweils den Ausgleich für die Königsblauen, die erstmals in ihren neuen graufarbenen Auswärtstrikots antraten.

Im ersten Abschnitt hatte Jewgeni Konopljanka (21.) das Tedesco-Team mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Nathan Redmond (45.+1) und Harrison Reed (48.) die Partie kurz vor und nach der Pause drehten. Serdars Ausgleich konterten die Engländer in Person von Jake Hesketh (68.). Skrzybski (84.) egalisierte mit einem sehenswerten Distanzschuss in der Schlussphase erneut den Spielstand.

Skrzybski wechselte von Union Berlin zu den Schalkern, Serdar kam aus Mainz.

Nächstes Schalke-Testspiel am 11. Juli

Die Gelsenkirchener waren am Montagabend bereits im dritten Jahr in Folge im Rahmen ihrer Sommervorbereitung zu einer China-Reise aufgebrochen. Am 12. Juli kehrt das Tedesco-Team nach Gelsenkirchen zurück. Unmittelbar vor der Abreise steht ein weiterer Test gegen den chinesischen Erstligisten Hebei China Fortune FC (11. Juli/13.30 Uhr) an. (SERVICE: Sommerfahrplan der Bundesligisten)

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet der Champions-League-Teilnehmer in der ersten Runde des DFB-Pokals am 17. August beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 (20.45 Uhr). Eine Woche später folgt beim VfL Wolfsburg der Start in die Bundesliga-Saison.