Die Fußball-WM in Russland ist in vollem Gange, dennoch starten die Mannschaften aus der Bundesliga auch ohne ihre Nationalspieler bereits mit der Vorbereitung.

Denn bis zum Saisonauftakt am 24. August ist nach der WM, die am 15. Juli endet, nicht mehr viel Zeit.

Auch der FC Bayern legt bereits am 2. Juli mit dem neuen Trainer Niko Kovac los.

SPORT1 gibt einen Überblick, wann welcher Klub in die Saison startet.

Bayern München

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 23. bis 30.7. in den USA (Philadelphia, Miami), zweites Trainingslager Anfang August am Tegernsee



Schalke 04

Trainingsauftakt: 1.7.

Trainingslager: 2. bis 12.7. in China (Kunshan und Peking), 29.7. bis 8.8. in Österreich (Mittersill)



1899 Hoffenheim

Trainingsauftakt: 1.7.

Trainingslager: 8. bis 13.7. in Garmisch-Partenkirchen, 29.7. bis 5.8. in Österreich (Windischgarsten)



Borussia Dortmund

Trainingsauftakt: 7.7.

Trainingslager: 18. bis 26.7. in den USA (Chicago, Charlotte, Pittsburgh), 1. bis 8.8. in der Schweiz (Bad Ragaz)



Bayer Leverkusen

Trainingsauftakt: 5.7.

Trainingslager: 29.7. bis 5.8. in Österreich (Zell am See)



RB Leipzig

Trainingsauftakt: 5.7.

Trainingslager: 27.7. bis 5.8. in Österreich (Seefeld)



VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 27.7. bis 3.8. in Grassau



Eintracht Frankfurt

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 7. bis 15.7. in den USA (Salt Lake City, Philadelphia), 29.7. bis 5.8. in Italien (Gais)



Borussia Mönchengladbach

Trainingsauftakt: 1.7.

Trainingslager: 22. bis 29.7. in Rottach-Egern



Hertha BSC

Trainingsauftakt: 28.6.

Trainingslager: 12. bis 18.7. in Neuruppin, 4. bis 11.8. in Österreich (Schladming)



Werder Bremen

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 12. bis 21.7. in Österreich (Zell am Ziller), 4. bis 10.8. in Grassau



FC Augsburg

Trainingsauftakt: 1.7.

Trainingslager: 2.7. bis 9.7. in Italien (Mals), 27.7. bis 3.8. in Österreich (Längenfeld)



Hannover 96

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 4. bis 8.7. in St. Peter-Ording, 30.7. bis 7.8. in Österreich ( Velden)



FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 24.6.

Trainingslager: 8. bis 14.7. in den Niederlanden (Venlo), 29.7. bis 5.8. in Österreich (Bad Häring)



SC Freiburg

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 20. bis 28.7. in Österreich (Schruns)



VfL Wolfsburg

Trainingsauftakt: 1.7.

Trainingslager: in Planung



Fortuna Düsseldorf

Trainingsauftakt: 30.6.

Trainingslager: 3. bis 10.7. in Wiesensee, 19. bis 27.7. in Österreich (Maria Alm)



1. FC Nürnberg

Trainingsauftakt: 2.7.

Trainingslager: 13. bis 15.7. in Lichtenfels, 27. 7. bis 5.8. in Italien (Natz-Schabs)