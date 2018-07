Fortuna Düsseldorf ist nach fünf Jahren in der Zweitklassigkeit endlich zurück in der Bundesliga.

Für die Vorbereitung ging es für die Fortuna nun ins Trainingslager nach Österreich. Vor Abflug ließ der Verein es sich allerdings nicht nehmen eine Spitze gegen Lokalrivalen 1. FC Köln abzusetzen, der in der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der Bundesliga abgestiegen war.

"Für unsere Jungs geht's gleich ins zweite Trainingslager. Vorher schnuppern wir nochmal ein wenig Zweitliga-Luft", schrieb Düsseldorf auf Twitter, bevor die Mannschaft aus Köln in die Alpen flog.

In Maria Alm warten zwei Testspiele auf das Team von Erfolgstrainer Friedhelm Funkel. Am Samstag geht es gegen den englischen Erstligisten Watford, am Mittwoch gegen den Meister aus Saudi-Arabien Al Ahli.