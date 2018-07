Der kolumbianische Nationalspieler James Rodriguez hat sich zum Bundesliga-Rekordmeister Bayern München bekannt.

"Ich weiß, dass es viele Gerüchte gibt, aber ich bin glücklich in München, das ist meine Gegenwart und ich denke nur an den FC Bayern", sagte der 27-Jährige im Rahmen der USA-Reise seiner Mannschaft in Miami, wo die Bayern ein Testspiel gegen Manchester City (Sonntag, ab 1 Uhr VE im TV auf SPORT1 und im STREAM) bestreiten.

"Wenn ich auf mein erstes Jahr mit dem FC Bayern zurückblicke, dann bin ich sehr zufrieden. Wir haben einen sehr homogenen Kader, mit dem alles möglich ist. Ich möchte unbedingt die Champions League gewinnen", fügte James hinzu.

Der Südamerikaner war vom FC Bayern im vergangenen Sommer für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen worden. Die Spekulationen über eine Rückkehr zu den Königlichen waren unter anderem von seinem Adoptiv-Vater angeheizt worden.

Die Bayern besitzen ab dem 30. Juni 2019 eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro für den Linksfuß. Wird diese gezogen, läuft sein Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Es ist eine schöne Option für mich. Ich spüre hier beim FC Bayern die Zuneigung und die Unterstützung von allen. Darüber bin ich sehr dankbar und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mehrere Jahre zu bleiben", erklärte James.

Allerdings schaue er nicht auf das, "was in der Zukunft passiert. Ich denke an nichts anderes als an die Gegenwart."