Der FC Bayern München startet heute offiziell in die neue Saison.

Zum Auftakt in die Vorbereitung wird der neue Trainer Niko Kovac vorgestellt. An der Pressekonferenz in der Allianz Arena nehmen auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Neuzugang Serge Gnabry teil.

+++ Kein öffentliches Training +++

Kovac wird zur ersten Trainingsheit nur eine kleine Gruppe begrüßen. Die WM-Teilnehmer inklusive der deutschen Nationalspieler werden erst später einsteigen. (Die Sommerfahrpläne der Bundesligisten)

Die Fans der Bayern müssen in den ersten Wochen der Saisonvorbereitung jedoch draußen bleiben. Wie die Münchner mitteilten, kann im Juli "aus sicherheitstechnischen und organisatorischen Gründen" kein öffentliches Training stattfinden. In dieser Zeit werden Bauarbeiten auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße durchgeführt, die bis zum 1. August dauern werden.

