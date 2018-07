Stand jetzt kann sich die Bundesliga mit Corentin Tolisso (FC Bayern) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) auf zwei Weltmeister freuen – aber bleiben sie der Liga auch erhalten?

Im Falle von Tolisso scheint ein vorzeitiger Bundesliga-Abgang nahezu ausgeschlossen, wenngleich es an Interessenten nicht mangelt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler schaffte es in seinem ersten Jahr bei den Bayern zwar noch nicht zum Stammspieler. Sechs Tore und vier Assists in 26 Bundesliga-Einsätzen können sich aber sehen lassen.

Auch seine WM-Bilanz ist vorzeigbar: Tolisso kam in fünf der sieben WM-Spiele der Franzosen zum Einsatz, steuerte beim 2:0-Viertelfinalsieg einen Assist bei. „Ein Traum ist wahr geworden”, schrieb Tolisso auf Instagram. Unter einem weiteren Post kommentierten die Bayern: "Herzlichen Glückwunsch! Coco, wir sind stolz auf dich".

Mit dem WM-Titel im Rücken wird sich Tolisso in der kommenden Saison bei den Bayern endgültig durchsetzen wollen – genau das trauen ihm die Bosse auch zu.

Die Aufreger des verrückten Final-Spektakels

Unwahrscheinlich scheint daher, dass Tolisso (Vertrag bis 2023) zu einem der Streichkandidaten im überfüllten Bayern-Mittelfeld zählt. Dieses will Hasan Salihamidzic nämlich ausdünnen. „Wir haben - Stand jetzt - neun mehr oder weniger zentrale Mittelfeldspieler für wahrscheinlich nur drei Positionen”, sagte der Bayern-Sportdirektor der Süddeutschen Zeitung. Daher sei es "die Pflicht des Vereins, dem Trainer einen Kader zur Verfügung zu stellen, in dem keine Unzufriedenheiten vorprogrammiert sind".

Tolisso spricht schon fließend deutsch

Unzufrieden wirkte Tolisso jedoch nicht – im Gegenteil. "Ich fühle mich in der Mannschaft wohl. Alles läuft gut! Ich bin sehr zufrieden und alle sind sehr freundlich zu mir", sagte Tolisso noch im Mai-Interview bei FC Bayern.tv. Das Bemerkenswerte an diesen Sätze war jedoch vor allem, dass sie der Weltmeister nach nur zehn Monaten auf Deutsch aussprach und auch neben dem Platz vieles dafür tut, um sich beim Rekordmeister zu etablieren.

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Stuttgart-Juwel Benjamin Pavard, der nicht erst durch seine WM-Leistungen in Russland bei nahezu allen europäischen Topklubs auf dem Zettel steht. Die Frage bei ihm lautet: Wechselt Pavard bereits diesen Sommer oder erst 2019?

Pavards Klausel hat einen Haken

Der 22-Jährige hat in Stuttgart zwar einen Vertrag bis 2021, jedoch eine Ausstiegsklausel, wonach er den VfB im Sommer 2019 für rund 37 Millionen Ablöse verlassen kann. Diese Option wird nach SPORT1-Informationen jedoch hinfällig, sollte Stuttgart in der kommenden Saison überraschend die Champions League erreichen.

Der VfB will Pavard noch mindestens eine Saison halten, plant erst 2019 mit seinem Abgang. Bereits in dieser Woche könnte es nach SPORT1-Informationen zu einem Gespräch mit Stuttgarts-Sportvorstand Michael Reschke kommen. Nämlich dann, wenn Pavard von seinen Feierlichkeiten zurückkommt.

Das zeichnet Stuttgarts WM-Helden aus

Träumt er jetzt auch von einem Wechsel?

SPORT1 erfuhr aus seinem Umfeld, dass er einem Wechsel in diesem Sommer nicht abgeneigt ist. Entscheidend ist Pavard aber vor allem, dass regelmäßige Spielzeit für ihn auch bei einem europäischen Topklub gewährleistet ist.

Daher gibt es auf der Pavard-Seite auch Bedenken wegen eines (vorzeitigen) Wechsels zum FC Bayern, die am Weltmeister interessiert sein sollen. Denn Stand jetzt sind die Münchener mit Mats Hummels, Jerome Boateng und Niklas Süle im Zentrum stark besetzt. Auf rechts ist Joshua Kimmich gesetzt. Sein Backup bleibt Rafinha.

Derzeit liegen für den Weltmeister noch keine konkreten Angebote vor. Das könnte sich aber schon bald ändern.

Der Verteidiger verpasste in der Vorsaison nicht eine Minute Spielzeit in der Bundesliga und auch bei der WM war Pavard im französischen Star-Ensemble Stammspieler. Als Rechtsverteidiger absolvierte er sechs Turnier-Spiele. Unvergessen bleibt sein Traumtor beim 4:3-Achtelfinalsieg gegen Argentinien. "Ich träumte davon, diesen Titel zu gewinnen und ich habe ihn gewonnen", schrieb Pavard stolz auf Twitter.