Viereinhalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2018/19 bestreitet Bundesligist VfL Wolfsburg sein viertes Vorbereitungsspiel.

das Team von Trainer Bruno Labbadia trifft am Mittwoch in Barsinghausen auf den englischen Zweitligisten Norwich City. SPORT1 überträgt die Partie ab 17.55 Uhr LIVE im TV.

Nach den Spielen gegen eine Veltins-Auswahl (8:1), den KSV Baunatal (7:0) und Lupo-Martini Wolfsburg (3:0) sind die "Canaries" der erste richtige Gradmesser für den VfL.

Die Engländer bereiten sich noch bis 21. Juli in Marienfeld auf den Saisonstart vor. Am Dienstagabend unterlagen sie Zweitligist Union Berlin in einem Testspiel mit 1:2.

Im Team des deutschen Trainers Daniel Farke stehen mit dem Ex-Wolfsburger Timm Klose, Moritz Leitner, Marco Stiepermann, Felix Passlack und Teemu Pukki zahlreiche in Deutschland bekannte Spieler.