Bundesliga: Union Berlin feuert Trainer Nenad Bjelica

Runert: „Setzen auf frischen Impuls“

„Wir setzen für unsere Mannschaft noch einmal einen frischen Impuls. Die Spieler wollen mit Union in der Bundesliga bleiben, davon bin ich absolut überzeugt. Dafür möchten wir ihnen die volle Unterstützung geben und bauen dabei auf ein Trainerteam, das unseren Klub bestens kennt und für diese Aufgabe brennt“, sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Bereits vor der 3:4 (0:3)-Heimpleite gegen den direkten Rivalen VfL Bochum am Sonntag hatte der kicker über eine Trennung von Bjelica im Sommer berichtet. Union-Präsident Dirk Zingler widersprach vor dem Bochum-Spiel am DAZN -Mikrophon jenen Berichten, nun folgte dennoch das sofortige Aus.

Union Berlin reagiert auf Negativtrend

Mit dem erneuten Trainerwechsel zwei Spieltage vor Saisonende reagierte Union auf die schwachen Ergebnisse aus den vergangenen Wochen. Nach sechs Ligapartien ohne Sieg liegen die als Champions-League-Teilnehmer in die Spielzeit gestarteten Berliner als Tabellen-15. nur einen Punkt vor Relegationsrang 16 . Auch ein direkter Abstieg ist theoretisch noch möglich.

Union reist am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zum Vorletzten 1. FC Köln, am letzten Spieltag geht es im Stadion An der Alten Försterei gegen den SC Freiburg.