Der VfB Stuttgart steht bereits am ersten Bundesliga-Spieltag mächtig unter Druck. Nachdem die Schwaben in der ersten Runde des DFB-Pokals völlig überraschend an Hansa Rostock gescheitert sind, erwarten die Fans in der Liga einen Sieg.

Vor dem Duell am Sonntag beim FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) mahnte Tayfun Korkut deshalb zur Wachsamkeit: "Es geht darum, die Sinne zu schärfen, zielstrebig zu sein, und in jeder Sekunde voll da zu sein", sagte der Trainer.

Pokal bei Stuttgart "abgehakt"

Die Niederlage im Pokal sei mittlerweile "abgehakt", und "wenn die Liga losgeht, ist das nochmal was anderes."

Personelle Probleme haben die Stuttgarter nicht, dafür aber der Gegner: Alexander Hack, Emil Berggreen, Levin Öztunali und Jonathan Burkardt fallen bei Mainz definitiv aus. Der Einsatz von Alexandru Maxim ist fraglich.

Voraussichtliche Aufstellung Mainz - Stuttgart:

Mainz: Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Aaron - Gbamin, Baku - De Blasis, Maxim (Onisiwo), Holtmann - Mateta

Stuttgart: Zieler - Maffeo, Pavard, Badstuber, Insua - Castro, Ascacibar - Gentner, Didavi, Thommy - Gomez

Die Bundesliga-Partien am Sonntag:

Mainz 05 - VfB Stuttgart (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (18 Uhr)

So können Sie die Bundesliga am Sonntag live verfolgen:

TV: Sky

LIVESTREAM: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1.de