Bundesliga heute: Bochum - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Stach sitzt wieder nur auf der Bank

Bochum vs. Hoffenheim: Die Aufstellungen

Bochums aktuelle Form und Hoffenheims Defensive

Der VfL Bochum ist seit acht Bundesligaspielen ohne Sieg und steht erstmals seit dem 9. Spieltag dieser Saison wieder auf dem Relegations-Platz. Trotz dieser Form hat der VfL in jedem seiner letzten 21 Bundesliga-Heimspiele getroffen und kann nun den Klub-Rekord von 22 BL-Heimspielen in Serie mit Torerfolg einstellen. Die TSG Hoffenheim hingegen hat seit 25 Bundesliga-Spielen keine Weiße Weste mehr behalten, ein neuer Klub-Negativrekord. Beide Teams haben in dieser Saison bereits 60 Gegentore kassiert, nur der SV Darmstadt 98 hat mehr.

Schlüsselspieler und Eckball-Statistiken

Hoffenheims Wout Weghorst und Andrej Kramaric sind in guter Form und könnten entscheidend sein. Weghorst konnte am vergangenen Bundesliga-Spieltag ein Tor erzielen sowie eine Vorlage geben, während Kramaric in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Spiele an mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Spiels könnte die Eckball-Statistik sein. Der VfL Bochum erzielte in dieser Bundesliga-Saison 26% seiner Tore nach Ecken, während die TSG Hoffenheim bereits neun Gegentore nach Eckbällen kassierte. Beide Teams haben in der laufenden Bundesliga-Saison je 15 Gegentore in der Schlussviertelstunde kassiert – mehr als alle anderen Teams.