Matija Nastasic vom Bundesligisten Schalke 04 ist aufgrund seiner Roten Karte im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim VfL Wolfsburg (1:2) vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Nach Videobeweis war der Serbe in der 65. Minute per Roter Karte von Schiedsrichter Patrick Ittrich vom Platz gestellt worden.

Der Platzverweis war umstritten, denn Nastasic hatte zuerst nur eine Verwarnung erhalten. Erst auf Intervention des Video-Assistenten in Köln hatte der Unparteiische den roten Karton gezückt.