Nicht nur beim Meister, auch beim Vizemeister sorgte der Videobeweis für einen turbulenten Bundesliga-Auftakt.

In einem von zahlreichen strittigen Szenen überschatteten Spiel hat der FC Schalke 04 am Ende einen hingelegt. Durch ein spätes Tor von Daniel Ginczek (90.+4) verloren die Königsblauen in Unterzahl 1:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg.

Nastasic fliegt - Schiri revidiert Rot für Wolfsburg

Der eingewechselte Nabil Bentaleb hatte der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco erst kurz vor Schluss mit einem Foulelfmeter in Unterzahl den Ausgleich beschert (85.).

Abwehrspieler Matija Nastasic hatte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (65.) gesehen. Zu dem Zeitpunkt lag Wolfsburg durch den Kopfballtreffer von John Anthony Brooks nach einem Eckball (33.) in Führung.

Für eine Kuriosität sorgte Schiedsrichter Patrick Ittrich. Der Hamburger stellte VfL-Neuzugang Wout Weghorst zunächst auf Hinweis seines Linienrichters wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz (68.). Danach holte er den Stürmer nach Ansicht der Videobilder wieder zurück und zückte nur Gelb.

Eine Entscheidung, die bei den Beteiligten für Zündstoff sorgte. Trainer Domenico Tedesco musste von Ittrich vehement ermahnt werden.

Merk über Videobeweis irritiert

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Markus Merk äußerte bei Sky sein Unverständnis über den zurückgenommenen Platzverweis. Für ihn war die Aktion von Weghorst "klar Rot".

Ittrich habe auf dem Feld "die vollkommen richtige Entscheidung getroffen. Warum der Videoschiedsrichter dort eingreift, erschließt sich mir nicht", sagte Merk.

Den Zuschauern in Wolfsburg wurden die Schiedsrichter-Entscheidungen auf der Leinwand angezeigt © imago

Uth: "Viele Entscheidungen gegen uns"

Ein sichtlich genervter Mark Uth monierte nach dem Spiel bei Sky von "vielen Entscheidungen, die gegen uns getroffen wurden".

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia stellte durch die Aufregung um den Videobeweis und die vielen Unterbrechungen "eine Riesen-Hektik" fest, die den Spielfluss gestört habe. "Das ist das Problem, was wir haben in Deutschland", sagte er.

Von den Schalkern war vor 26.621 Zuschauern bis zum Feldverweis von Nastasic nicht viel zu sehen. Nach den prominenten Abgängen der beiden deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Max Meyer sowie U21-Europameister Thilo Kehrer wirkten die Knappen noch nicht voll auf der Höhe.

Brooks köpft Wolfsburg in Führung

Zwar schickte Tedesco mit Stürmer Mark Uth, Salif Sane und Suat Serdar drei Neuzugänge von Beginn an ran, doch den Schalker Aktionen fehlte es noch deutlich an Abstimmung und Sicherheit. Im ersten Abschnitt bestätigten sich die Eindrücke vom dürftigen Erstrunden-Auftritt im Pokal beim Viertligisten Schweinfurt 05 (2:0) in der Vorwoche.

Besser präsentierten sich die Gastgeber. Giftig im Zweikampf und zielstrebig in der Vorwärtsbewegung übernahm der VfL mit zunehmender Spieldauer das Kommando. Erst zirkelte der emsige William einen Freistoß auf den Schalker Kasten, den Torhüter Ralf Fährmann noch gerade so aus dem Eck kratzen konnte (22.).

Dann zischte ein Schuss des Brasilianers von rechts am 04-Tor vorbei (25.), ehe auch der zur Pause verletzt ausgewechselte Josuha Guilavogui (26.) und Maximilian Arnold (30.) an Fährmann hängen blieben.

Wenig später war auch der 04-Schlussmann machtlos, als Brooks nach einem Eckball vollkommen unbedrängt aus kurzer Distanz einnicken konnte.

Von den Gästen kam auch in der Folge nicht viel. Die einzige echte Torchance des ersten Durchgangs vergab Uth, dessen Kopfball VfL-Keeper Koen Casteels keine Probleme bereitete (36.).

Im zweiten Abschnitt passierte vor den Toren lange Zeit kaum etwas - bis Schalke kurz vor dem Ende in Unterzahl den Strafstoß bekam. Brooks hatte das Bein im Strafraum zu hoch genommen.