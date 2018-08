Gefühlt hatte ja der gesamte deutsche Fußball seine Hoffnungen in Bastian Dankert gesetzt.

Der Mann war als Videoschiedsrichter bei der WM dabei. Er hat miterlebt, dass die Sache mit dem Videobeweis tatsächlich funktionieren kann. Wenn sie denn professionell gemanagt wird.

Beim DFB waren sie zuversichtlich, das Erfolgsprojekt aus Russland in dieser Saison auch endlich auf die Bundesliga übertragen zu können. Dankert persönlich sollte den Transfer mit seinem Team einleiten.

Dem Referee aus Rostock hatte man wohl nicht ohne Hintergedanken die Leitung der Auftaktpartie des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim (3:1) anvertraut. Am Freitagabend holte aber auch ihn der triste Ligaalltag ein.

Man ist geneigt zu sagen: mal wieder. Schon nach den ersten 90 Minuten der neuen Spielzeit diskutiert Fußball-Deutschland erneut in erster Linie über den Videobeweis. Aber wo tut es das zu Recht? Und wo zu Unrecht?

SPORT1 analysiert die Aufregerszenen des Bundesliga-Starts.

- Elfmeter-Szene mit Ribery

Eigentlich ein unstrittiger Zweikampf. Zumindest aus Hoffenheimer Sicht.

Nie im Leben wären sie bei der TSG auf die Idee gekommen, dass das naive Tackling von Havard Nordtveit gegen Franck Ribery einen Strafstoß nach sich ziehen könnte (79.).

Die Gäste verkannten bei ihrer Beurteilung die Raffinesse des Bayern-Stars. Der Franzose sprang ab, sucht im richtigen Moment den Kontakt zum Gegenspieler und ließ sich in einem noch passenderen Augenblick fallen. Dankert war diese Abfolge ein Elfmeter wert.

Vermutlich bewertete der Unparteiische den Zweikampf in etwa so wie Thomas Müller nach dem Spiel: "Die Grätsche verhindert ganz klar das Weiterlaufen von Franck. So gesehen gibt es da keine zwei Meinungen."

Die Hoffenheimer sahen das anders und waren entsprechend erbost über Dankerts Pfiff. "Ribery springt halt eine halbe Stunde vorher. Wenn da Elfmeter gepfiffen wird, kann ich immer vorher abspringen", schimpfte Trainer Julian Nagelsmann.

Falsche Augenbrauen: Darum trägt Nagelsmann Make-Up

Sportdirektor Alexander Rosen wartete vergeblich auf das Eingreifen von Video-Assistent Sascha Stegemann. "Wir haben gerade eine Weltmeisterschaft gesehen", sagte er nach Abpfiff in den Katakomben, bei dem der Videobeweis zu dem geworden sei, "was wir uns alle erhofft haben. Und dann sieht man das hier heute und dann ist das einfach nur schade."

In Rosens Worten klang Resignation mit. Doch war die Sache überhaupt so klar, wie sie sich für die Hoffenheimer darstellte?

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heynemann wertet den Zweikampf zwischen Ribery und Nordtveit anders. "Eine 50:50-Situation. Wenn der Schiedsrichter ihn nicht pfeift, ist es okay. Wenn er ihn gibt, darf sich auch niemand beschweren", sagt er bei SPORT1.

Eine Interpretation, die nicht unerheblich ist für die Beurteilung von Stegemanns Rolle bei der strittigen Szene. "Die Entscheidung des Schiedsrichters war definitiv nicht klar falsch. Also darf sich der Videoassistent auch nicht einschalten", befindet Heynemann.

Zu einer ähnlichen Ansicht kommt man in der DFB-Schiedsrichterkommisson. Nordtveits Aktion gegen Ribery "als Foul zu bewerten, ist eine Interpretationsfrage, die beim Schiedsrichter bleibt", erklärte der Verband am Samstag in einem Statement. Die Entscheidung sei "durchaus als umstritten einzuordnen, aber nicht als klar und offensichtlich falsch".

- Wiederholung von Lewandowskis Strafstoß

Wenige Augenblicke später intervenierte der Mann in Köln dann doch.

Arjen Robben war bei Lewandowskis Elfmeter-Ausführung zu früh in den Strafraum gelaufen, stand schon fast neben dem Schützen, als dieser zum Fehlschuss ansetzte.

Was Dankert und Linienrichter Rene Rohde entging, fiel Stegemann beim Studium der Zeitlupe auf: Robbens Nachschusstor durfte natürlich nicht zählen.

Nagelsmann hätte zwar lieber mit Freistoß für seine Mannschaft fortgesetzt - aber eine solche Entscheidung ist eben nicht vom Regelwerk gedeckt.

Wenn der Elfmeter schon beanstandet wurde, dann war die einzige Möglichkeit, ihn wiederholen lassen. Heynemann prangert den Umgang mit dieser Szene trotzdem an.

"Das Reinlaufen bei Elfmetern haben wir zwei Jahre völlig schleifen lassen. Und jetzt wird das plötzlich auf Ansage des Videoschiedsrichters geahndet", sagt der SPORT1-Schiri-Experte: "Diese Umstellung ist zu extrem."

Auf die Führung der Bayern mag das keine Auswirkung gehabt haben. Sehr wohl aber auf die Wahrnehmung der Zuschauer. Als Dankert zum Monitor lief, um Robbens Aktion selbst zu inspizieren, dachten viele Fans, er überprüfe noch mal das Foul an Ribery.

Von der Transparenz-Offensive in Stadien, die die DFL in Aussicht gestellt hatte, ist weiterhin kaum etwas zu sehen.

- Müllers aberkanntes Handtor

Die leidige Diskussion: Was ist Handspiel im Fußball und was nicht? Thomas Müller wurde in dieser Sache unverhofft zum Vorführobjekt.

Leon Goretzka traf mit seinem Distanzschuss den Arm seines Mitspielers. Von dort sprang der Ball ins Tor (86.). Wieder schaltete sich Stegemann ein, empfahl Dankert die Ansicht der Zeitlupe. Gemeinsam entschied das Duo: Treffer zählt nicht.

Absichtliches Handspiel von Müller lag offensichtlich nicht vor. Welche Argumentation der Entscheidung stattdessen zugrunde lag, das können selbst die unmittelbar Beteiligten inzwischen nicht mehr recht nachvollziehen.

"Die Handregel kapiere ich sowieso nicht", gestand Alexander Rosen. "Da entscheidet eh jeder, was er will."

Nun, ganz so ist es nicht. Der DFB hat versucht, seine Schiedsrichter in der Vorbereitung auf eine einheitliche Linie zu drillen. Diesbezüglich hatte Joshua Kimmich Interessantes zu berichten.

"Bei der Videoschulung", sagte Bayerns Rechtsverteidiger "haben sie uns gesagt, dass sie ein Handspiel von einem Stürmer eher mal abpfeifen. Von daher kann ich es verstehen."

Bernd Heynemann hätte das Tor dennoch nicht aberkannt. "Es lag keine unnatürliche Handbewegung vor. Die Körperfläche hat sich nicht vergrößert. Zurückhaltung wäre angebracht gewesen", sagt der Ex-Schiedsrichter.