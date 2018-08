Am 2. August - also gut drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim - startet der FC Bayern in sein Trainingslager am Tegernsee. Für SPORT1 sind die Reporter Florian Plettenberg und Stefan Kumberger vor Ort.

+++ Vidal fährt Rad +++

Arturo Vidal steht nicht auf dem Platz - aber er ist auch noch nicht auf dem Weg in Richtung FC Barcelona, auch wenn der Chilene jüngsten Meldungen zufolge kurz vor einem Wechsel steht. Vidal fährt im Fitnesszelt Rad.

+++ Bayern-Training beginnt +++

Das erste Training der Bayern am Tegernsee hat begonnen. 21 Spieler sind beim Aufwärmen dabei, einige Stars wie James und Kingsley Coman befinden sich im Fitnesszelt.

+++ Es ist angerichtet +++

Der FC Bayern trifft im Laufe das Nachmittags am Tegernsee ein. Die Bedingungen könnten kaum besser sein.

Je nach Witterung bleibt das Fitness-Zelt auf. 26 Spinning-Räder stehen fürs Warmup bereit © SPORT1