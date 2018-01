Mkhitaryan lockt Aubameyang (09.15 Uhr)

+++ 11.34 Uhr: Real schwenkt auf Courtois um +++

Nach dem geplatzten Wechsel von Kepa Arrizabalaga hat Real Madrid sich offenbar in der Torwart-Frage neu orientiert.

Wie der Telegraph berichtet, haben die Königlichen wieder Thibaut Courtois vom FC Chelsea auf dem Zettel. Der Belgier ist derzeit mit Chelsea in Vertragsgesprächen. Die Blues wollen den 25-Jährigen zum Top-Verdiener unter den Torhütern machen.

Doch mit dem Wiedereinstieg von Real in den Courtois-Poker muss Chelsea wieder um den Belgier zittern.

+++ 09.31 Uhr: Fix! Inter leiht Rafinha aus +++

Inter Mailand hat Thiagos Bruder Rafinha vom FC Barcelona für ein halbes Jahr ausgeliehen.

Der 24-Jährige kann anschließend von den Mailändern für 35 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Sollte sich Inter für die Champions League qualifizieren kämen noch einmal drei Millionen Euro drauf.

Rafinha stammt, wie sein Bruder Thiago, aus der Jugendakademie des FC Barcelona und verpasste die laufende Saison wegen einer Knieverletzung fast komplett. Bei den Katalanen besitzt er noch einen Vertrag bis 2020.

+++ 09.25 Uhr: Chicharito denkt an Abschied +++

Erst sechs Monate spielt Javi Hernandez bei West Ham United, doch schon jetzt denkt er an seinen Abschied bei den Hammers.

Wie sein Berater Eduardo Hernandez bei FOX Sports erklärte, seien mehrere Vereine am mexikanischen Stürmer interessiert. "Er ist ein Spieler, den jeder kennt und er ist unglaublich professionell", warb der Berater für Chicharito.

Nach Informationen von Sky UK, ist West Ham bereit, sich Angebote für den 29-Jährigen anzuhören. Seit David Moyes im November bei den Hammers übernommen hat, kam Hernandez nur auf ein Einsatz von Beginn an.

+++ 09.15 Uhr: Mkhitaryan lockt Aubameyang +++

Erst am Montag wurde der Wechsel von Henrikh Mkhitaryan zum FC Arsenal offiziell bestätigt.

Doch ein Video enthüllt nun, dass man auch mit dem Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang fest rechnet.

Mkhitaryan ist Teil eines Videos, das auf dem offiziellen Youtube-Account der Gunners veröffentlicht wurde. Der Clip zeigt den 29-Jährigen vor einer grünen Wand.

Bei genauem Hinhören, erkennt man wie der Armenier sagt: "Yo Pierre, willst du auch hierher kommen?" Lockt er damit etwa seinen früheren Teamkollegen Aubameyang von Dortmund nach London?

Die Verhandlungen zwischen Dortmund und Arsenal laufen bereits. Gunners-CEO Ivan Gazidis soll aktuell in Dortmund weilen. Laut RMC Sport soll sich Aubameyang bereits mit den Gunners einig sein.

Montag, 22. Januar

+++ 21.45 Uhr: Balotelli vor Juve-Wechsel +++

Die englische Sun berichtet, dass Enfant Terrible Mario Balotelli im Sommer 2018 in seine Heimat zurückkehren wird. Sein Vertrag in Nizza läuft aus, sodass der italienische Nationalstürmer ablösefrei wechseln kann. Sein neuer Arbeitgeber ist die Top-Adresse schlechthin in Italien und kommt für viele überraschend daher.

Niemand Geringeres als Juventus Turin soll sich die Dienste von Balotelli gesichert haben, der in Frankreich wieder zu alter Stärke zurückfand. In der Ligue 1 verbuchte er in dieser Saison zwölf Tore in 16 Spielen und war zudem viermal in der Europa League erfolgreich.

Dem Bericht nach soll Balotelli nicht nur als Backup von Gonzalo Higuain verpflichtet werden, sondern eine tragende Rolle bei der "Alten Dame" spielen. Sein Berater Mino Raiola hat bereits einen Fünf-Jahres-Vertrag und die Zahlung eines ordentlichen Handgeld ausgehandelt

+++ 19.20 Uhr: De Bruyne verlängert bei ManCity +++

Es geht Schlag auf Schlag! Kurz nach dem Sanchez-Mkhitaryan-Tausch verkündet auch Manchester City eine Schlüsselpersonalie: Regisseur Kevin De Bruyne bleibt bis 2023.

"Es war immer meine Absicht bei City zu bleiben, ich habe mich hier von Tag 1 an wie zu Hause gefühlt", hält der Belgier fest.

+++ 19.15 Uhr: Perfekt! Sanchez und Mkhitaryan tauschen Vereine +++

Der Mega-Tausch des Winters ist perfekt! Alexis Sanchez wechselt mit sofortiger Wirkung zu Manchester United. Im Gegenzug unterschreibt Henrikh Mkhitaryan beim FC Arsenal.

Beide Klubs gaben den Deal am Montagabend bekannt.

Im Laufe des Montags waren die Transfers wegen eines kleinen Details ins Stocken geraten.

Dem Chilenen fehlte nach Informationen von Sky UK eine verlängerte Arbeitserlaubnis, die jeder Profi auf der Insel benötigt. Sanchez kam 2014 auf die Insel und muss sich nun persönlich um eine neue Arbeitserlaubnis kümmern.

Dafür benötigte er aber einen längerfristigen Arbeitsvertrag und ein Regierungsgremium muss Grünes Licht erteilen.

Allerdings konnte Sanchez die Unterlagen in England beantragen und musste nicht das Land verlassen.

In Liverpool wurden nun kurioserweise sowohl Sanchez als auch Mkhitaryan kurz nacheinander gesichtet, wie sie jeweils auf dem Weg sind, ihre Arbeitserlaubnis zu verlängern.

+++ 17.05 Uhr: Auba-Abgang rückt immer näher +++

Der Abgang von BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang gewinnt stärkere Konturen.

Am Sonntag reiste eine Delegation des FC Arsenal nach Dortmund und läutete damit wohl das Finale der Ära Aubameyang und Dortmund ein.

Sobald der unmittelbar bevorstehende Tausch-Wechsel von Alexis Sanchez und Henrikh Mkhitaryan über die Bühne gegangen ist, ist zu erwarten, dass Arsenals Verhandlungsführer bei Aubameyang alles dafür tun, um Nägel mit Köpfen zu machen.

In Ablösefragen liegen beide Parteien aktuell noch weit auseinander. Während die Gunners aktuell laut kicker nur 50 Millionen Euro bieten, fordert Dortmund angeblich eine Ablöse von 70 Millionen Euro.

+++ 15.31 Uhr: "Keine Deadline": Meyer wartet auf S04-Offerte +++

Nach dem Nein von Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka zu einer Vertragsverlängerung rückt bei Schalke 04 U21-Europameister Max Meyer in den Fokus.

Der 22-Jährige, der im Sommer ebenfalls ablösefrei wechseln könnte, hatte ein erstes Angebot der Königsblauen abgelehnt und wartet nun auf eine zweite Offerte. "Ich denke, dass der Verein auf mich zukommen wird", sagte Meyer nach dem 1:1 (1:0) gegen Hannover 96.

Der Vertrag von Max Meyer läuft am Saisonende aus © Getty Images

Sportvorstand Christian Heidel hatte bereits im Herbst ein neues Angebot angekündigt. Der Mittelfeldspieler, der auf seiner neuen Position als Sechser aufblüht, weiß davon nichts, er habe auch "keine Deadline bekommen", sagte Meyer. Nachdem Goretzka sich für einen Wechsel zu Bayern München im Sommer entschlossen hat, könnte Schalke somit einen weiteren Leistungsträger ablösefrei verlieren.

Meyer macht seine Zukunft vor allem von der sportlichen Entwicklung auf Schalke abhängig. "Mir ist wichtig, dass es gut vorangeht", sagte er. "Ganz entscheidend" sei dabei Trainer Domenico Tedesco: "Ich spüre sein Vertrauen und kann Woche für Woche meine Leistung bringen."

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies mahnte nach Goretzkas Nein bereits an, dass es nun Heidels Aufgabe sei, Meyer zu halten. "Das hat doch nichts mit mir zu tun", entgegnete der Manager, er sei nur das "ausführende Organ".

+++ 15.00 Uhr: 45 Mio.! City baggert an Brasilien-Juwel +++

Manchester City will sich offenbar mit einem Brasilianer verstärken.

Wie ESPN berichtet, planen die Citizens eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers Fred von Schachtjor Donzek, der City-Coach Pep Guardiola beim Aufeinandertreffen in der Champions League beeindruckt hat.

Offenbar ist der englische Meister bereit, 45 Millionen Euro zu bieten. Doch der Brasilianer soll noch bis zum Sommer in der Ukraine spielen.

+++ 14.28 Uhr: Bayern-Scouts beobachten Ajax-Juwel ++

Das niederländische Supertalent Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt.

Wie die niederländische Tageszeitung AD berichtet, beobachteten die Bayern-Scouts den Ajax-Profi am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam. Der 18-Jährige habe die Scouts des Rekordmeisters begeistert, heißt es im Bericht.

De Ligt wird offenbar auch von Borussia Dortmund und dem FC Barcelona gejagt, die nach übereinstimmenden Medienberichten schon seit Monaten am Ajax-Juwel baggern.

De Ligt steht bei Ajax noch bis 2021 unter Vertrag und bestritt in dieser Saison 25 Pflichtspiele. Außerdem ist er bereits niederländischer Nationalspieler.

+++ 12.44 Uhr: Chelsea wirft ein Auge auf Arnautovic +++

Die Stürmer-Suche beim FC Chelsea spitzt sich weiter zu.

Wie ESPN berichtet, ist der Ex-Bremer Marko Arnautovic auf dem Wunschzettel der Blues. Der österreichische Nationalstürmer von West Ham United hat in der laufenden Saison sechs Tore und drei Assists erzielt.

Chelsea ist auf der Suche nach einem echten Stoß-Stürmer, als Alternative zu Alvaro Morata. Zuletzt wurden neben dem Österreicher auch Peter Crouch und Edin Dzeko als Verstärkungen gehandelt.

+++ 12.09 Uhr: Robinho kehrt nach Europa zurück +++

Die Rückkehr des Brasilianers Robinho nach Europa ist perfekt.

Der ehemalige Profi von Real Madrid wechselt zum türkischen Klub Sivasspor. Das bestätigte der Verein am Montag. Am Dienstag werde man noch einige finale Details klären, bevor der 33-Jährige unterschreiben wird.

Zuletzt spielte Robinho für Atletico Mineiro in Brasilien. Im November war der Offensivspieler in Italien wegen Vergewaltigung zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch die Haftstrafe muss er erst antreten, wenn das Urteil über alle Instanzen bestätigt wurde.

+++ 11.26 Uhr: Torwart-Juwel gibt Real Korb +++

Der Wechsel von Torhüter-Talent Kepa Arrizabalaga zu Real Madrid ist endgültig vom Tisch.

Das Mega-Talent von Athletic Bilbao verlängerte am Montag seinen Kontrakt bei den Basken bis 2025 und ließ sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in den Vertrag schreiben.

Real-Coach Zinedine Zinedane hatte unlängst klar gestellt, keinen zusätzlichen Torwart für den Rest der Saison zu benötigen - und damit offenbar den überraschenden Sinneswandel des spanischen Jung-Nationalspielers in die Wege geleitet.

Denn die Königlichen buhlten bis zuletzt um den 23-Jährigen, doch das Zögern von Real hat Arrizabalaga offenbar zum Umdenken bewegt.

+++ 10.28 Uhr: BVB will Giroud als Auba-Ersatz +++

Kommt es zu einem spektakulären Stürmer-Tausch?

Bei Borussia Dortmund ist ein Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang wohl nur noch eine Frage der Zeit. Am Sonntag hat es sogar schon Gespräche mit Vertretern des FC Arsenal gegeben. Für den Fall, dass sich beide Vereine noch bis zum 31. Januar einigen, steht der Ersatz für die Dortmunder schon parat.

Wie der kicker berichtet, soll Olivier Giroud vom FC Arsenal nach Dortmund kommen. Auch nach SPORT1-Informationen gilt der Franzose als Wunschkandidat für die Auba-Nachfolge. Allerdings soll der Angreifer zunächst nur bis zum Saisonende ausgeliehen werden.

Giroud kam in bisher 179 Spielen für die Gunners auf 73 Tore.

+++ 09.21 Uhr: Sturridge wünscht sich Leihe +++

Die Karriere von Daniel Sturridge ist beim FC Liverpool ins Stocken geraten.

Nun hat sich der Angreifer offenbar eine Leihe nach Sevilla gewünscht, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen. Das berichtet die Daily Mail.

Auch Inter Mailand soll am englischen Angreifer dran sein.

Sturridge hofft, dass er mit einer Leihe noch auf den WM-Zug aufspringen kann.

+++ 08.59 Uhr: PSG verstärkt sich wohl mit Ex-Real-Profi +++

Frankreichs Spitzenreiter Paris Saint-Germain hat derzeit Probleme mit dem Financial Fairplay und muss nun ablösefreie Spieler verpflichten.

Wie die L'Equipe berichtet, ist PSG an Lassana Diarra dran. Noch am Montag sollen der Medizincheck und die Unterschrift erfolgen. Im zentralen Mittelfeld drückt im Pariser Star-Ensemble der Schuh, da Thiago Motta verletzungsanfällig ist. Adrien Rabiot soll durch die Verpflichtung von Diarra entlastet werden.

Doch ob der 32 Jahre alte Diarra eine Soforthilfe darstellt, ist fraglich. In den vergangenen zwölf Monaten war der ehemalige Real-Profi entweder arbeitslos oder spielte in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

+++ 08.34 Uhr: Weg fast frei für RB: Benfica-Juwel im Anflug +++

Der Aufsichtsrat von Benfica Lissabon stimmt am heutigen Vormittag über den Wechsel von Umaro Embalo zu RB Leipzig ab. Trotz einiger Gegner im Verein wird laut Bild-Informationen mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Dann stünde einem Rekord-Transfer nichts mehr im Weg. Für den 16-Jährigen soll Benfica rund 15 Millionen Euro als Grundablöse verlangen. Die Ablöse könnte laut dem kicker mit Bonuszahlungen auf bis zu 20 oder 25 Millionen ansteigen.

Noch nie wurde in Europa so viel Geld für einen 16-Jährigen ausgegeben. Nach der Umwandlung von Embolos Ausbildungsvertrag zu einem Profivertrag bei Benfica, über die der Aufsichtsrat abstimmt, ist das nächste Juwel im Anflug nach Leipzig.

+++ 08.19 Uhr: Tasci-Rückkehr in die Bundesliga - wird's Werder? +++

Der Berater von Serdar Tasci hat mehrere Anfragen von Bundesliga-Klubs am ehemaligen Nationalspieler bestätigt. "Es gibt mehrere Anfragen aus der Bundesliga", sagte Hidayet Mumin, der gleichzeitig auch Tascis Schwager ist, der Bild-Zeitung.

Weiter soll Tasci mit Werder Bremen im Gespräch sein. Die Norddeutschen wollen sich offenbar für den drohenden Abstiegskampf mit dem Innenverteidiger aufrüsten.

Zuvor wurde der 30-Jährige schon mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Kölns Sportdirektor Armin Veh wurde 2007 gemeinsam mit Tasci Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart.

Tascis letzte Bundesliga-Station, eine Leihe zum FC Bayern, war nicht gerade von Erfolg geprägt. Der 30-Jährige kam unter Trainer Pep Guardiola nur zu drei Einsätzen. Momentan spielt Tasci in Russland bei Spartak Moskau