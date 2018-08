Franco di Santo mag bei den Fans des FC Schalke 04 nicht unumstritten sein, das Team steht allerdings komplett hinter dem Stürmer - das zeigte sich am Samstag im Training.

Nach einem Schuss Di Santos, der am Tor vorbei ging, ließ sich ein Zuschauer zu den Worten "Go Home" ("Geh nach Hause") hinreißen.

Co-Trainer Peter Perchtold reagierte umgehend und forderte mehr Respekt: "Von da oben Scheiße erzählen, ist mit zwei halben Bier leicht", rief Perchtold dem Fan zu, während Di Santo und seine Kollegen versuchten, den Pöbler ausfindig zu machen.

Anschließend setzte die Mannschaft ein weiteres klares Zeichen von Geschlossenheit. Erst feierte sie Di Santo nach der Einheit in der Kabine, dann nahm sie ihn in die Mitte, hüpfte am Rand des Trainingsplatzes entlang und feierte den Argentinier mit Sprechchören: "Franci di Santo, schalalalalalaaa."

Die Chemie scheint beim Team von Domenico Tedesco auf alle Fälle zu stimmen. "Das sagt etwas aus über das Innenleben der Mannschaft", so Tedesco.

Auch Vize-Kapitän Naldo lobte die Reaktion. "Das war sehr gut, Franco ist einer von uns, wir sind immer für ihn da", zitierte der WA Naldo.