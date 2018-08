Jerome Boateng stapfte nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern im Härtetest gegen Manchester United wortlos an den wartenden Journalisten vorbei. Der deutsche Nationalspieler wollte nichts sagen zu seiner Zukunft, die nach wie vor nicht geklärt ist.

Vor allem der englische Rekordmeister soll neben Paris Saint-Germain an ihm dran sein. Doch während sich die Anzeichen auf einen Abschied verdichten, hielt Kapitän Manuel Neuer auf SPORT1-Nachfrage fest, dass er fest davon ausgehe, dass Boateng in München bleibt.

"Er würde uns natürlich fehlen", sagte der Torhüter. Auch David Alaba würde einen Abschied des abwanderungswilligen 29-Jährigen sehr bedauern.

Nicht nur er, sondern "wir alle wären traurig", sagte der Österreicher nach dem 1:0-Sieg gegen Manchester United SPORT1, fügte jedoch hinzu: "Aber darüber machen wir uns keine Gedanken."

Alaba: "Boateng gehört zu den Besten"

Dass Boatengs Abgang sportlich ein Verlust für den deutschen Rekordmeister wäre, steht für Alaba außer Frage. "Er ist ein weltklasse Spieler, auf seiner Position gehört er zu den Besten", konstatierte der 26-Jährige.

Ebenso wie mit Arturo Vidal, der am Freitag zum FC Barcelona gewechselt war, hielt Alaba in letzter Zeit auch mit Kumpel Boateng Kontakt. "Man unterhält sich natürlich, aber das ist am Ende die Entscheidung des Spielers, die man akzeptieren muss", fügte Alaba hinzu.

Boateng gilt seit Wochen als möglicher Abschiedskandidat. Der Innenverteidiger wird mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

ManUnited soll Kontakt aufgenommen haben

Auch ManUnited gehört zu den möglichen Interessenten. Laut Bild haben die Red Devils im Rahmen des Einweihungsspiels der neu gestalteten Allianz Arena am Sonntagabend Kontakt zum FC Bayern aufgenommen, um sich nach dem 29-Jährigen zu erkundigen.

Sollte der Klub von Trainer Jose Mourinho Boateng wirklich haben wollen, ist Eile geboten. Denn in England schließt das Transferfenster bereits am 9. August.

Premiere gegen United: Das ist die neue Allianz Arena

Mourinho forderte zuletzt vehement, dass sein Kader verstärkt werden soll. "Mein Vorstandsvorsitzender weiß seit langer Zeit, was ich will. Ich weiß, dass er das Beste für mich tut und ein paar Tage habe ich ja noch, um zu sehen, was passiert", sagte der Portugiese vor dem Test in München. Ob er auch Boateng will?

Die Münchner sind dem Vernehmen nach bei einem entsprechenden Angebot bereit, den Innenverteidiger ziehen zu lassen. Bei 50 bis 60 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze liegen.

Kovac setzt auf Boateng

Trainer Niko Kovac hatte nach dem Sieg gegen ManUnited bei RTL gesagt: "Meines Wissens gibt es nichts Neues. Ich habe drei Innenverteidiger von Weltklasseformat, mit denen ich gerne weiter arbeiten würde."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidciz erklärte, dass es keinen neuen Stand gebe.

