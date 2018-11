Neun Punkte Rückstand auf Rivale Borussia Dortmund, nur Platz fünf in der Bundesliga und Dauer-Diskussionen um Trainer Niko Kovac: Es gab schon gemütlichere Tage für eine Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. (Bundesliga: Jahreshauptversammlung des FC Bayern LIVE im TICKER).

Doch die Bosse blicken dem "Parteitag" am Freitag gelassen entgegen. "Ich glaube, es wird ein ruhiger Abend", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Achtelfinal-Einzug in der Champions League mit dem 5:1 am Dienstag gegen Benfica Lissabon und die vorab veröffentlichten Rekordzahlen sollen die Volksseele beruhigen.

Zumindest finanziell stimmt die Bilanz. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 bei den Gesamteinnahmen mit 657,4 Millionen Euro erneut eine Bestmarke. Der Jahresüberschuss lag bei 29,5 Millionen Euro - nach Steuern.

Das berühmte Festgeldkonto der Bayern ist also weiter prall gefüllt, oder, wie Rummenigge es mit Blick auf die geplante Transferoffensive formulierte: "Das Pulver ist trocken."

Pfiffe der Bayern-Fans gegen Hoeneß denkbar

Dennoch rumort es an der Basis. Wenn Uli Hoeneß die Versammlung mit Punkt 1 der Tagesordnung ("Bericht des Präsidenten") eröffnet, könnte es auch Pfiffe geben. Selbst glühende Bayern-Fans schämten sich zuletzt für manche Aktion der Klubspitze wie etwa die Bosse-PK oder den Bruch mit Vereinslegende Paul Breitner.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot von Bayern bestellen - hier geht's zum Shop

Während Kovac nach dem Sieg gegen Lissabon erst einmal durchatmen kann, stehen Hoeneß, Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Fokus. Zwar stehen keine Neuwahlen an, doch der Umbruch in der Chefetage sollte auch aus Sicht vieler Anhänger langsam forciert werden.

SPORT1 begleitet die Jahreshauptversammlung ab 19 Uhr im LIVETICKER.