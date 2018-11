Rückschlag für den FC Bayern. Nach vier Siegen in Folge kamen die Münchner gegen den SC Freiburg nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus.

Damit wächst auch der Druck auf Trainer Niko Kovac wieder, der sich zu allem Überfluss auch noch ungewohnter Kritik an einer seiner Personalentscheidungen ausgesetzt sieht.

Lisa Müller kritisiert Kovac

Lisa Müller, Frau von Thomas Müller, machte in der 71. Minute von der Tribüne der Allianz Arena ein Foto der Einwechslung ihres Mannes und postete es in ihrer Instagram-Story.

Ihr Kommentar zum Bild: "Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat". Klarer Adressat ihres Seitenhiebs: Bayern-Trainer Kovac.

Lisa Müller war mit der Aufstellung von Niko Kovac offenbar nicht zufrieden © instagram.com/lisa.mueller.official

Als die Münchner wenig später die Führung erzielten, postete sie ein Foto der Anzeigetafel. "Und 8 Minuten später", schrieb sie dazu.

Später löschte die 26-Jährige ihre Story wieder.

Thomas Müller: "Sie liebt mich halt"

Kovac wollte der Situation nach der Partie nicht allzu viel Beduetung beizumessen . "Es gibt keinen Klärungsbedarf. Das hat Thomas ja nicht geschrieben", sagte der 47-Jährige bei Sky.

Müller selbst bergüßte die Aktion nicht, nahm seine Frau bei Sky aber auch in Schutz. "Das war aus der Emotion heraus. Ich finde es nicht unbedingt super, aber sie liebt mich halt. Was soll ich machen", erklärte der Offensivspieler.

Die Highlights der Partie in Bundesliga Pur am Sonntag ab 9.30 Uhr im TV und STREAM auf SPORT1

Bayern büßt Punkte auf BVB ein

Der deutsche Rekordmeister präsentierte sich gegen die Breisgauer erneut in einer erschreckend schlechten spielerischen Verfassung, ohne Ideen und phasenweise auch ohne Leidenschaft.

Für die geschickt verteidigenden Freiburger war es der erste Punktgewinn in München seit einem Spiel im Mai 1997 - in Erinnerung geblieben vor allem, weil Jürgen Klinsmann bei seiner Auswechslung durch Trainer Giovanni Trapattoni wutentbrannt in eine Werbetonne trat.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Bundesliga-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop!

Serge Gnabry besorgte mit seinem ersten Tor im Bayern-Trikot zwar die Führung der Gastgeber (80.), Lucas Höler belohnte Freiburg aber für eine starke kämpferische Leistung (89.).

Der Rückstand der Münchner auf Spitzenreiter Borussia Dortmund beträgt damit vor dem direkten Duell am kommenden Samstag wieder vier Punkte. (Bundesliga-Tabelle)