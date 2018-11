Schock für den FC Schalke: Breel Embolo fällt nach einem Bruch des linken Fußes für unbestimmt Zeit aus.

Der 21 Jahre alte Stürmer hatte sich die Verletzung bei der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt zugezogen.

Embolo war noch am Montag zur Schweizer Nationalmannschaft gereist, dort wurde nun aber die Fraktur im Fuß festgestellt.

Bereits in der Saison 2016/2017 hatte Embolo wegen eines Wadenbeinbruchs mehrere Monate gefehlt.

Auch Uth fällt länger aus

Für Schalke kommt die Verletzung von Embolo zur Unzeit. Neben Embolo musste Mark Uth gegen Frankfurt ebenfalls verletzt raus. Für ihn kam Yevhen Konoplyanka. Uth erlitt in dem Spiel ohne gegnerische Einwirkung eine "schwere strukturelle Muskelverletzung".

Eine Untersuchung am Montagabend soll weitere Klarheit bringen.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Schalke 04 kaufen - hier geht es zum Shop!

Damit steht Uth Bundestrainer Joachim Löw für die Duelle mit Russland am 15. November in Leipzig und vier Tage später in seinem Wohnzimmer in Gelsenkirchen in der Nations League gegen den Erzrivalen Niederlande nicht zur Verfügung.

Die Schweizer spielen am Mittwoch in einem Testspiel gegen Katar, bevor am Sonntag das alles entscheidende Spiel in der Nations League gegen Belgien ansteht.