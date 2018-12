Nach den Erfolgserlebnissen unter der Woche beschließen die beiden verbliebenen deutschen Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen den 15. Spieltag in der Bundesliga. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Während die Eintracht am Donnerstag bei Lazio Rom 2:1 gewann und den sechsten Sieg im sechsten Spiel feierte, sicherte sich Leverkusen mit einem 5:1-Erfolg bei AEK Larnaca ebenfalls den Gruppensieg.

Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen - wichtig vor allem für die Hessen, die in der Liga zuletzt zweimal das Nachsehen hatten, während Bayer seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen ist.

Hütter warnt vor Leverkusen

"Leverkusen zählt für mich qualitativ zu den stärksten Mannschaften und verfügt neben Tempo auch über die Spielintelligenz, um die Aktionen zu Ende zu führen. Deswegen dürfen wir ihnen nicht zu viele Räume bieten und müssen bei eigenem Ballverlust aufpassen", warnt Eintracht-Trainer Adi Hütter vor den Gästen, die derzeit fünf Punkte hinter Frankfurt liegen.

"Trotzdem bin ich überzeugt, dass sich uns genauso Möglichkeiten für unser Spiel bieten werden. Es wird ein hochinteressantes Spiel zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften. Wir müssen uns von unserer besten Seite präsentieren", fügte Hütter hinzu.

Frankfurt ohne Hasebe

Verzichten müssen die Hessen auf ihren Abwehrchef Makoto Hasebe, der sich in Rom eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hat. "Es ist schwierig abzusehen, ob er dieses Jahr noch spielen kann", erklärte Hütter.

Leverkusen bangt unterdessen um Abwehrchef Sven Bender. "Hinter ihm steht noch ein großes Fragezeichen", sagte Trainer Heiko Herrlich nach der Rückkehr aus Zypern.

Bender wird nach wie vor von Sprunggelenksproblemen geplagt, wegen denen er zuletzt den 1:0-Sieg im Ligaspiel gegen den FC Augsburg und das Gruppenfinale der Europa League verpasste.

Leverkusen wieder mit Bellarabi und Tah

Karim Bellarabi (Nacken) und Jonathan Tah (Adduktoren), die ebenfalls nicht nach Zypern gereist waren, stehen dagegen für das Duell in Frankfurt zur Verfügung.

Herrlich bestätigte zudem, dass die beiden Doppeltorschützen von Zypern, Dominik Kohr und Lucas Alario, als Alternativen für die Startelf infrage kommen.

"Wir wollen in Frankfurt drei Punkte holen und bis auf zwei Zähler an die Eintracht herankommen", formulierte Herrlich das Ziel für das Gastspiel in Hessen.

Hradecky kehrt nach Frankfurt zurück

Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky, im Europapokal ebenfalls geschont, freut sich derweil auf seine Rückkehr nach Frankfurt, wo er drei Jahre lang gespielt hatte und Publikumsliebling war.

"Es ist natürlich kein normales Spiel für mich. Ich freue mich sehr. Es wird ein geiles Spiel. Beide Mannschaften spielen ordentlichen Fußball", erklärte Hradecky gegenüber der Bild.

"Wenn du drei erfolgreiche Jahre in einem Klub hattest, bleiben immer gute Erinnerungen. Es wird komisch, gegen meine Freunde zu spielen", fügte der Keeper hinzu.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Salcedo, Hasebe, Ndicka - Willems, Fernandes - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Jedvaj - Baumgartlinger, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

So können Sie Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Ticker: SPORT1