Dortmunder Personalsorgen zur Unzeit

BVB-Trainer Terzic fehlen die Alternativen

Marius Wolf wird, wie schon zur Halbzeit gegen Leverkusen, für den gelbgesperrten Ian Maatsen in die Mannschaft rücken. Um die Position des ebenso gesperrten Kapitäns Emre Can streiten sich der offensiver ausgelegte Felix Nmecha mit dem defensiveren Salih Özcan. Mehr Optionen bleiben Terzic, gerade in der Defensive, nicht.

BVB-Verteidigung ein Garant für den Aufschwung

Auswärts sind die Dortmunder seit zehn Spielen ungeschlagen, kassierten in dieser Saison überhaupt erst eine Liga-Pleite in einem fremden Stadion (1:2 in Stuttgart). Einen erheblichen Anteil am Aufschwung nach der Winterpause hat die Dortmunder Defensive, die deutlich stabiler geworden ist – auch in der Bundesliga. Nur zehn Gegentore, davon drei beim 2:3 gegen Hoffenheim, fing sich der BVB in den vergangenen 14 Liga-Spielen ein. Zum Vergleich: In den ersten 14 Partien waren es 23, mehr als doppelt so viele.