BVB - Gladbach LIVE: Bundesliga-Spitzenspiel im Free-TV, Stream, Ticker

Der letzte Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause bietet noch einmal Spannung pur.

Im Borussen-Duell empfängt der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund den schärfsten Verfolger Borussia Mönchengladbach zum Spitzenspiel (Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach ab 20.30 im LIVETICKER).

BVB - Gladbach LIVE im Free-TV

Für Fußballfans gibt es am letzten Bundesliga-Spieltag ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, denn das Spitzenspiel wird LIVE im Free-TV übertragen.

Das ZDF zeigt das Borussen-Duell Dortmund gegen Gladbach am Freitagabend LIVE um 20.30 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und ZDF-Experte Oliver Kahn begleiten das Rahmenprogramm.

Nur drei Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Fortuna Düsseldorf will der BVB gegen Gladbach seine starke Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

Doch auch Borussia Mönchengladbach spielt eine hervorragende Hinrunde und steht mit 33 Punkten aktuell auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle. Mit einem Sieg in Dortmund könnten die Fohlen den Rückstand auf den Spitzenreiter auf drei Punkte verkürzen (SERVICE: Bundesliga-Tabelle).

Favre: Duell mit Ex-Klub

Für BVB-Coach Lucien Favre dürfte es ein emotionales Duell werden, schließlich kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Von Februar 2011 bis September 2015 trainierte der 61 Jahre alte Schweizer die Fohlen in 153 Ligaspielen.

In der Saison 2013/14 feierte Favre mit einem 2:1 überdies den einzigen Sieg der Gladbacher in den letzten 17 Auftritten in Dortmund.

In den vergangenen drei Aufeinandertreffen im Dortmunder Signal-Iduna-Park erzielte der BVB 14 Tore gegen Gladbach und konnte die Duelle mit 6:1, 4:1 und 4:0 klar für sich entscheiden.

BVB mit Verletzungssorgen

Der BVB hat vor dem abschließenden Duell gegen Gladbach mit großen Personalsorgen in der Abwehr zu kämpfen.

Neben dem Ausfall von Dan-Axel Zagadou muss der BVB aller Voraussicht nach auch auf Abdou Diallo verzichten. Zudem musste bei der ersten Liga-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf Manuel Akanji schon zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden.

Sollten auch noch Diallo und Akanji ausfallen, muss Favre im Abwehrzentrum improvisieren. Ömer Toprak wäre dann der einzige gelernte Innenverteidiger im Kader.

So können Sie Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: Eurosport Player

Liveticker: SPORT1