Trainer Friedhelm Funkel von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sieht keinen Grund, von seiner Kritik an Nationalspieler Jerome Boateng von Meister Bayern München abzurücken. "Ich weiß gar nicht, was Boateng da genau gesagt hat, und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht", sagte Funkel der Rheinischen Post.

Funkel weiter: "Das will ich gar nicht kommentieren. Ich habe in München nur Fakten benannt, die ohnehin jeder gesehen hat." Der Fortuna-Coach hatte nach dem Düsseldorfer 3:3 in München Boateng harsch attackiert: "Wenn ich sehe, wie Boateng beim zweiten Tor auf Abseits spielt, mein lieber Mann, das war schon dramatisch. Da kann kein Trainer der Welt etwas für, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist hinterherzurennen. Einem solchen Weltklasse-Spieler darf so etwas nicht passieren."

Boateng hatte sich am Sonntag auf einem Fantreffen dazu geäußert. Der 30-Jährige bezeichnete laut des Online-Portals Sportbuzzer Funkels Kritik als "schon ein bisschen respektlos. Ich frage ja auch nicht, wenn er 0:6 oder 0:7 gegen Dortmund verliert, ob er seine Mannschaft nicht im Griff hat", wurde Boateng zitiert.