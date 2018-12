Frankreichs Weltmeister Lucas Hernandez hat einer Offerte des FC Bayern München bereits zugestimmt. Das hat Reporter David Garcia Medina von der spanischen Fußball-Zeitung Marca, der als Experte von Atletico Madrid mit engen Beziehungen zu Hernandez und dessen Umfeld gilt, dem Radiosender Onda Cero erklärt.

Damit stünde dem Bundesliga-Rekordtransfer von 85 Millionen Euro – und zwar zum 1. Januar 2019 – nichts mehr im Weg.

"Das Angebot von Bayern München besteht. Lucas kann in Zukunft deutlich mehr verdienen. Er hat dem Vertrag bereits zugestimmt. Am 1. Januar kann Bayern München die spanische Liga informieren, dass sie die Klausel bezahlen und den Spieler aus Atletico Madrids Vertrag auslösen", sagte Medina.

In Champions League für Bayern spielberechtigt

Bayerns Vorstands-Vorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hatte den bevorstehenden Transfer-Coup am Mittwoch nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig nicht dementiert, aber auch noch nicht offiziell bestätigt.

Atletico hatte bislang einen Verkauf von Hernandez abgestritten. Allerdings wären den Spaniern ohnehin die Hände gebunden, sollte Bayern die Ausstiegsklausel zahlen.

Für Bayern macht der Deal in der Winter-Transferperiode noch aus einem anderen Grund Sinn. Seit dieser Saison greift eine neue UEFA-Regel, wodurch Spieler für zwei verschiedene Klubs in der Champions League spielen dürfen. Bedeutet: Hernandez könnte in den Achtelfinalspielen gegen den FC Liverpool bereits für Bayern spielen.

Lucas Hernandez: Deshalb wollen ihn die Bayern

Hernandez fällt mit Knieverletzung aus

Ein kleines Manko gibt es aber. Hernandez laboriert derzeit an einer Bänderdehnung im Knie. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler droht sechs Wochen auszufallen.

Bis zum Hinspiel am 19. Februar in Liverpool würde es eng werden. Zumal Hernandez bis dahin keine Spielpraxis mit seinen neuen Bayern-Kollegen sammeln könnte.

