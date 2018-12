Derzeit vergeht kein Tag ohne kernige Aussagen von Uli Hoeneß.

Der Bayern-Präsident nahm am Abend an einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten teil. Anlass war das 125-jährige Vereinsjubiläum des VfB Stuttgart.

Hoeneß reiste mit dem Zug aus München an, strandete in Augsburg, weil die Lok streikte. Im Ersatzzug gab es kein Wasser im Bordbistro. Eine Anfahrt mit Pannen.

Doch Hoeneß war erneut in Redelaune, als er in Stuttgart eintraf. Er bezog erneut Stellung zu der Kritik an seiner Person, die Situation beim FC Bayern und den Verdienst der Altstars Arjen Robben und Franck Ribery.

SPORT1 fasst seine wichtigsten Aussagen zusammen. Hoeneß über...

... die Kritik an ihm in den vergangenen Tagen: "Seit Wochen läuft da eine Kampagne, speziell auch gegen mich. Ich werde das für mich über Weihnachten in aller Ruhe bewerten und mit meiner Familie entscheiden, wie es weitergeht."

Johannes Bachmayr: Das ist der Bayern-Rebell

... den Fan, der ihn bei der Jahreshauptversammlung angeprangert hat: "Der hat doch gar keine Fragen gestellt, hat nur auf seinen Laptop geschaut. Das war eine gut vorbereitete Rede. Diese war wahrscheinlich von außen gesteuert."

... die Situation in der Meisterschaft: "Wir hatten von Anfang gesagt, dass dies ein Jahr des Umbruchs wird. Es ist doch völlig normal, dass Dortmund für uns Konkurrenz ist, wenn sie so spielen, wie sie derzeit spielen."

... das Interesse an VfB-Spieler Benjamin Pavard: "Natürlich ist das ein Spieler, der uns interessiert. Aber es ist keine Transferzeit und daher werden wir dazu keine Aussage treffen."

... dem Festhalten an Altstars wie Robben und Ribery: "Sie waren und sind Aushängeschilder des FC Bayern. Solche Spieler schicke ich doch nicht einfach weg im Sommer. Da riskiere ich auch mal die Meisterschaft."

... die Möglichkeit, dass Mario Gomez irgendwann mal ein Amt beim Rekordmeister ausübt: "Der FC Bayern ist ja dafür bekannt, dass für ehemalige Spieler, die ein Hirn haben, die Tür immer offen ist."

... die Ambitionen des VfB Stuttgart: "Ich bin dafür, dass Daimler jetzt mal richtig in den VfB investiert. Dann kann man richtige Kracher verpflichten."

... den drohenden Abstieg des VfB: "Ich glaube nicht, dass der VfB absteigt. Wenn der VfB absteigt, zahle ich 5000 Euro für einen guten Zweck."

... die damalige Verpflichtung von Michael Reschke: "Das hat der Kalle gemacht. Zu der Zeit war ich nämlich im Gefängnis."

... die Kritik an Montagsspielen: "Das ist ein Unding. Ich finde es auch unmöglich, dass man nun drei oder mehr Anbieter abonniert haben muss, um alle Spiele verfolgen zu können."