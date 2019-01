Das ist ein echter Paukenschlag: Jens Lehmann kehrt in die Bundesliga zurück. SPORT1-Informationen decken sich mit Berichten von Bild und Sport Bild, denen zufolge der frühere Nationaltorwart beim FC Augsburg neuer Co-Trainer von Coach Manuel Baum wird.

Der 49-Jährige soll einen Vertrag bis Sommer 2020 beim Tabellen-15 unterschreiben. Der FCA, Lehmann sowie Baum waren auf SPORT1-Nachfrage für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Lehmann dürfte angesichts seiner Erfahrung Baum sowie der gesamten Mannschaft im Abstiegskampf weiterhelfen. Der FCA kämpfte zuletzt nicht nur mit schwachen Ergebnissen, sondern auch mit Negativ-Schlagzeilen abseits des Platzes.

Augsburg: Wirbel um Caiuby und Hinteregger

So kam Stürmer Caiuby verspätetet aus dem Winterurlaub in seiner Heimat Brasilien zurück und sorgte am Wochenende erneut für Wirbel, als er in einer Augsburger Disco gesichtet worden war.

Auch um Martin Hinteregger gab es kürzlich Unruhe: Der Verteidiger hatte nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach Kritik an Baum geübt mit den Worten: "Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen."

Reuter kündigte daraufhin Gespräche mit dem Österreicher an: "Diese Aussagen gehen nicht. Das werden wir zunächst intern besprechen."

Augsburgs Trainer Baum stärkte Reuter trotz zehn siegloser Spiele in Serie zuletzt den Rücken: "Wir sind von Manuel absolut überzeugt. Wir stellen uns der Aufgabe und überlegen uns gemeinsam, wie wir in die Erfolgsspur zurückkommen können."

Das soll nun mit Lehmann geschehen, der beim FCA angeblich einen Vertrag über eineinhalb Jahre bekommt. In der Saison 2017/2018 war der frühere Keeper und WM-Dritte 2006 schon einmal als Assistenztrainer bei seinem Ex-Klub FC Arsenal unter Teammanager-Legende Arsene Wenger tätig. Nach seiner Profilaufbahn hatte Lehmann auch als TV-Experte gearbeitet.

In den vergangenen Wochen war er auch der Augsburger Arena gesichtet worden. Lehmann und Reuter kennen und schätzen sich unter anderem aus ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler bei Borussia Dortmund.

