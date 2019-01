+++ Doll über seine ersten Schritte +++

Die Mannschaft schnell kennenzulernen, sei für ihn sehr wichtig. Es gehe darum, an vielen Punkten zu arbeiten: "Jeder weiß, der Sport macht: Wenn man zu viele Rucksäcke mit rumschleppt, dann fehlt die Leichtigkeit und die Spielfreude. Das ist in der Bundesliga dann schwierig. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Zeit nutzen und den Jungs wieder das Gefühl geben, dass sie kicken können. Und das können sie. Wichtig ist, dass wir das wieder abrufen. Am besten fangen wir damit am Freitag an. Wir spielen hier in einem wunderschönen Stadion, ich war heute schon drin. Ich habe hier als HSV-Trainer schon gespielt und es waren immer schwere Spiele. Da müssen wir wieder hinkommen - dass Mannschaften wieder Respekt haben, wenn sie nach Hannover kommen."

+++ Heldt erklärt Wechsel von Breitenreiter zu Doll +++

"Es war glaube ich zu erkennen, dass uns das nicht leicht gefallen ist. Am Ende vom Tag mussten wir feststellen, dass wir im Hinblick zur Hinserie keine Verbesserung feststellen konnten", erklärt Heldt. Man habe "einen neuen Impuls setzen" wollen. Heldt bedankt sich noch einmal bei Andre Breitenreiter für dessen Arbeit in Hannover, den Aufstieg und den Klassenerhalt in der Vorsaison: "Dass er sich immer mit dem Verein identifiziert hat und das immer noch tut, ist unbestritten. Aber am Ende ist der Verein das Wichtigste. Deswegen haben wir den Trainerwechsel vollzogen."

Sie hätten sich aus "volller Überzeugung" für Doll entschieden: "Er hat alle Facetten als Cheftrainer begleiten müssen: Abstiegskampf, hat aber auch gezeigt, dass man Titel holen kann, auch mit Mannschaften, die vielleicht nicht immer sehr erfolgreich gewesen sind. Ich glaube, dass wir diesen Mix brauchen und einen Trainer, der stressresistent ist. Ich bin sehr dankbar, dass er diese Herausforderung sofort angenommen hat."

Anzeige

+++ Doll will Aufbruchstimmung erzeugen +++

"Es ist wichtig, eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen. Nicht mit Parolen, sondern mit Arbeit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs wieder mehr an sich glauben, damit sie bessere Leistungen abrufen können. Es geht gar nicht so sehr um mich, dass ich nach zehn Jahren wieder zurück in der Bundesliga bin. Ich bin Herrn Kind und Horst Heldt sehr dankbar, dass sie mir die Chance hier geben."

+++ Erste Worte von Doll +++

"Ich war ja ziemlich lange weg - und wenn ein neuer Trainer kommt, ist das Interesse natürlich immer groß. Für mich war erst mal wichtig, dass ich meine neue Mannschaft kennengelernt habe", sagt Doll. Er will die Trainingseinheiten "so planen, dass wir mit neuer Zuversicht in die Spiele reingehen. Die Situation ist nicht einfach, das wissen wir alle. Aber ich denke, dass die Mannschaft genug Qualität hat, da rauszukommen."

+++ Doll ist da! +++

Um 14.05 Uhr betritt der neue 96-Coach unter dem Klicken der Fotoapparate an der Seite von Horst Heldt den PK-Raum in Hannover.

+++ Jeden Moment geht's los! +++

Der Presseraum in Hannover ist gut gefüllt, die anwesenden Journalisten rechnen jeden Moment mit der Ankunft von Thomas Doll auf dem Podium. Im Laufe des Tages ließ sich der neue Trainer bereits am Trainingsgelände blicken.

+++ Erst Vorstellung, dann Training +++

Für 14 Uhr ist die Präsentation von Thomas Doll bei Hannover 96 angekündigt, anschließend soll der 52-Jährige ab ca. 15 Uhr sein erstes Training bei den Niedersachsen leiten.

+++ Wo war Doll eigentlich zuletzt? +++

Nach seinem Abschied vom BVB machte Doll zunächst ein Jahr Pause, ehe er im Sommer 2009 als Trainer von Genclerbirligi in der Türkei auf die Trainerbank zurückkehrte. Im Oktober 2010 war dort Schluss, im Sommer 2011 zog es ihn zu Al-Hilal in Saudi-Arabien - letztlich jedoch nur für ein halbes Jahr.

Deutlich länger hielt es Doll anschließend in Ungarn: Von Dezember 2013 bis August 2018 war er für Ferencvaros Budapest tätig und gewann mit dem Verein aus der Landeshauptstadt drei Mal den ungarischen Pokal sowie ein Mal den Meistertitel.

+++ Prekäre Lage bei Hannover 96 +++

Acht Bundesliga-Spiele in Folge hat Hannover nicht gewinnen können, insgesamt stehen nach 19 Spieltagen erst mickrige zwei Siege auf der Habenseite. Das deutliche 1:5 bei Borussia Dortmund wurde Trainer Andre Breitenreiter letztlich zum Verhängnis. Mit gerade einmal elf Zählern steht 96 punktgleich mit dem Tabellenletzten Nürnberg auf Platz 17, auf den Relegationsplatz fehlen aktuell drei Punkte, das rettende Ufer ist derzeit vier Zähler entfernt.

+++ Zahlreiche Stationen als Spieler +++

Hansa Rostock, BFC Dynamo, Hamburger SV und Eintracht Frankfurt: Als Spieler war Doll zwischen 1983 und 2001 bei einigen bekannten deutschen Klubs aktiv, lief zudem in Italien für Lazio Rom und AS Bari auf.

+++ Bundesliga-Comeback nach zehn Jahren +++

Bisher war Thomas Doll in der Bundesliga für zwei Vereine tätig: Von Oktober 2004 bis Februar 2007 trainierte er den Hamburger SV, bei dem er zuvor bereits in der Jugend und als Trainer der Amateure tätig war.

Im März 2007 übernahm er bei Borussia Dortmund den Trainerposten von Jürgen Röber, in der darauffolgenden Saison 2007/08 führte er den BVB sogar bis ins Pokalfinale. Angesichts eines enttäuschenden 13. Tabellenplatzes in der Bundesliga bot Doll jedoch nach dem Saisonende selbst seinen Rücktritt an.