Die Jagd macht dem FC Bayern Spaß, keine Frage. Die Münchner denken an Borussia Dortmund - ständig, und es verleiht ihnen Stärke. Selbst die überzeugende Leistung beim FC Liverpool hatte mit dem Rivalen im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu tun.

"Die Jungs haben auch nochmal aus dem Montagsspiel Kräfte gezogen", sagte Bayern-Coach Niko Kovac.

Kovac: "Haben nachgedacht"

Das 0:0 am Dienstag in Anfield war also irgendwie ein Produkt des 0:0 der Dortmunder beim 1. FC Nürnberg. Und wenn der Rekordmeister am Samstag gegen Hertha BSC antritt, dann ist der größte Motivationsantrieb wohl erneut der BVB. Ein Sieg, und der FC Bayern liegt erstmals seit Ende September, erstmals seit dem 6. Spieltag nach Punkten nicht mehr hinter dem Team von Lucien Favre. (Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC, Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Wenn wir von hinten schieben, fängt jeder an nachzudenken", sagte Kovac, denn: "Wir haben sicher auch nachgedacht, als der BVB so weit weggezogen ist."

Hummels und Goretzka fraglich

Außer diesen psychologischen Spielchen hat Kovac seinen Profis aber durchaus auch warnende Worte mit auf den Weg gegeben. Die Leidenschaft etwa, mit der die Reds von Teammanager Jürgen Klopp bekämpft wurden, müsse Normalität werden - selbst wenn der Glamourfaktor mal nicht so hoch ist wie in der Champions League.

"Ich erwarte mir auch in der Liga Konzentration und absolute Disziplin im Verteidigen. Wir müssen die absolute Bereitschaft zeigen", forderte Kovac.

Fraglich ist bei den Bayern noch der Einsatz von Innenverteidiger Mats Hummels wegen einer Erkältung. Leon Goretzka, der in Liverpool wegen einer Reizung am Sprunggelenk gefehlt hatte, fühle sich "besser, das heißt aber noch nicht, dass er einsatzfähig ist". Dafür hat Jerome Boateng seinen Magen-Darm-Infekt überwunden und könnte Hummels ersetzen.

Gladbach will dranbleiben

Während die Bayern mit dem BVB vorübergehend gleichziehen wollen, ist Borussia Mönchengladbach darum bestrebt, an den beiden Spitzenmannschaften dranzubleiben.

Gegenwärtig sind es fünf Punkte Rückstand auf die Bayern und acht Punkte auf die Schwarz-Gelben. Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg soll sichergestellt werden, dass der Anschluss nicht verloren geht und dass RB Leipzig nicht von unten an den Fohlen vorbeizieht. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg, Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Schalke und Heidel unter Druck

Den Blick weiter hinab gerichtet, stößt man auf Mainz 05 und Schalke 04. Die Königsblauen sind im Rheinland zu Gast und für Christian Heidel ist es wieder einmal die Rückkehr zu alter Wirkungsstätte. (Bundesliga: Mainz 05 - Schalke 04, Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Wenn er nicht mehr ansteckend ist, wird sich der 55-Jährige am Samstag vor Umarmungen von alten Weggefährten kaum retten können. Die Seelenmassage in Mainz dürfte dem schwer angeschlagenen Sportvorstand von Schalke sicher guttun - nicht nur wegen seiner Grippe, die ihn zuletzt ans Bett gefesselt hatte.

Schließlich deutet vor dem Bundesligaspiel des tief gefallenen Vizemeisters bei Mainz vieles darauf hin, dass Heidel bald wieder in seine Geburtsstadt übersiedeln kann.

Kritik immer lauter

Immer zahlreicher werden die Kritiker am Schalke-Manager, der das Amt bei den Königsblauen im Jahr 2016 von Horst Heldt übernommen hat. Damals galt Heidel noch als Macher mit dem Gespür für die richtigen Trainer (Jürgen Klopp, Thomas Tuchel) und als Top-Akteur auf dem Transfermarkt mit dem Auge für die passenden Profis. Er war die treibende Kraft hinter dem Aufstieg des FSV vom zweitklassigen Provinzklub zum dauerhaften Mitglied in der Eliteklasse.

Doch diese Lorbeeren sind längst verwelkt, selbst die Vize-Meisterschaft der Königsblauen im vergangenen Jahr bewahrt Heidel nicht vor harscher Kritik. Zu krass ist der Absturz in der laufenden Saison.

Nach vier Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg ist Schalke auf Rang 14 abgestürzt. Nur 23 Punkte nach 22 Partien - so schlecht stand der Klub, dem zudem das Achtelfinal-Aus in der Champions League droht, zuletzt vor 20 Jahren da.

Im finalen Spiel des Samstagnachmittags messen sich der SC Freiburg und der FC Augsburg. (Bundesliga: SC Freiburg - FC Augsburg, Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum will sich weiter vom Relegationsplatz distanzieren. Freiburg wiederum ist bemüht zu verhindern, dass sich Augsburg zu weit nach oben schiebt.

Voraussichtliche Aufstellungen Bayern - Hertha

Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels (Boateng), Alaba - Thiago, Martinez (Goretzka) - Gnabry, James, Coman - Lewandowski

Hertha: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Maier, Lustenberger - Duda, Kalou - Selke

Voraussichtliche Aufstellungen Gladbach - Wolfsburg

Gladbach: Sommer - Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Neuhaus, Hofmann - Herrmann, Stindl, Hazard

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Steffen, Brekalo - Weghorst

Voraussichtliche Aufstellungen Mainz - Schalke

Mainz: Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Quaison

Schalke: Nübel - Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell - Harit, Uth, Matondo - Kutucu

Voraussichtliche Aufstellungen Freiburg - Augsburg

Freiburg: Schwolow - Kübler, Lienhart, Heintz, Schlotterbeck - Abrashi, Frantz - Haberer, Grifo - Niederlechner, Petersen

Augsburg: Kobel - Schmid, Oxford, Danso, Stafylidis - Khedira, Baier - Ji, Gregoritsch, Max - Cordova

